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Олег Федорчук: Я был пессимистично настроен относительно возвращения Ракицкого в Шахтер, но признаю – ошибся
Возможно, у Ярослава еще будет шанс сыграть за сборную
shakhtar.com
Известный украинский тренер и эксперт Олег Федорчук высказался относительно шансов защитника "
Напомним, что футболист не вызывается в национальную сборную Украины с 2019 года, когда защитник перешел в питерский "Зенит".
– Не стоит списывать со счетов Ракицкого. Если будет форс-мажор, то Ярослав в сборной точно не будет лишним.
– Думаете, Ребров рискнет когда-то вызвать Ракицкого?
– Он рискнет только тогда, когда будет насущная необходимость, но пока что ее нет. Если кто-то травмируется накануне ключевой игры, то Ребров вызовет Ракицкого. Ему не надо долго объяснять. Такие футболисты в любой момент могут приехать, помочь и уехать. Тем более он знает всех футболистов в сборной, знаком с тренерским штабом и системой подготовки. Лично меня Ракицкий положительно удивляет. Я был очень пессимистично настроен относительно его возвращения в "Шахтер", но признаю – ошибся. Парень прилично работает и приносит пользу "Шахтеру". Он уже поборол свою сверхэмоциональность, как у Гармаша.
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