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Цыганков и еще четыре игрока не попали в заявку сборной на матч с Боснией

Национальная сборная Украины

Сергей Станиславович сделал свой выбор

Цыганков и еще четыре игрока не попали в заявку сборной на матч с Боснией

Фото: УАФ/ Автор - Андрій Ющак

Новина українською

Сегодня, 21 марта сборная Украины проведет полуфинальный матч плей-офф отбора Евро-2024 против команды Боснии и Герцеговины.

Наставник "сине-желтых" Сергей Ребров определился с заявкой на предстоящую игру.

Заявка сборной Украины на матч против Боснии и Герцеговины

Вратари: 1. Георгий Бущан, 12. Анатолий Трубин, 23. Андрей Лунин.

Защитники: 2. Ефим Конопля, 3. Богдан Михайличенко, 4. Максим Таловеров, 13. Илья Забарный, 15. Валерий Бондарь, 16. Виталий Миколенко, 21. Александр Тымчик, 22. Николай Матвиенко.

Полузащитники: 5. Сергей Сидорчук, 6. Николай Шапаренко, 7. Георгий Судаков, 8. Руслан Малиновский, 10. Михаил Мудрик, 14. Владимир Бражко, 17. Александр Зинченко, 19. Алексей Гуцуляк, 20. Александр Зубков.

Нападающие: 9. Роман Яремчук, 11. Артем Довбик, 18. Владислав Ванат.

Из тех футболистов, которые находятся в лагере сборной Украины, в заявку не попали Александр Караваев, Денис Попов, Александр Пихаленок, Даниил Сикан и Виктор Цыганков.

Напомним, поединок пройдет в городе Зеница и начнется в 21:45 по Киеву.

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Украина Босния и Герцеговина
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Источник:
УАФ
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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Американец 2000
21.03.2024 в 09:53
Из тех футболистов, которые находятся в лагере сборной Украины, в заявку не попали Александр Караваев, Денис Попов - это по делу ! Туда бы ещё Шапаренко вставить и Бражко !!! Сикана зря выбросили (((((
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Комментарии 7
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Американец 2000
21.03.2024 в 09:53
Из тех футболистов, которые находятся в лагере сборной Украины, в заявку не попали Александр Караваев, Денис Попов - это по делу ! Туда бы ещё Шапаренко вставить и Бражко !!! Сикана зря выбросили (((((
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0
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Djon (Україна)
21.03.2024 в 09:56
ще один дятел, марікос, без тебе вирішать кому грати а кому ні
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Американец 2000
21.03.2024 в 09:47
Я вообще не понимаю как туда попали горе динамовцы ((((((
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Mіck Mars (Київ)
21.03.2024 в 09:46
Ахметоботи відразу отримали команду перекривати неприємне...
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Mіck Mars (Київ)
21.03.2024 в 09:41
Серожа за гроші ахмета знову одних шахтьорців в основу ліпити буде!
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Djon (Україна)
21.03.2024 в 09:44
блазень, не лізь куди не треба, ти ніхто й звуть тебе ніяк, тренер збірної без твоєї думки розбиреться із складом гравців
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oleg.m.3972 (Харьков)
21.03.2024 в 09:44
А нужно лепить за деньги Суркиса одних динамовцев ?
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