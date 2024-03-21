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Цыганков и еще четыре игрока не попали в заявку сборной на матч с Боснией
Сергей Станиславович сделал свой выбор
Фото: УАФ/ Автор - Андрій Ющак
Сегодня, 21 марта сборная Украины проведет полуфинальный матч плей-офф отбора Евро-2024 против команды Боснии и Герцеговины.
Наставник "сине-желтых" Сергей Ребров определился с заявкой на предстоящую игру.
Заявка сборной Украины на матч против Боснии и Герцеговины
Вратари: 1. Георгий Бущан, 12. Анатолий Трубин, 23. Андрей Лунин.
Защитники: 2. Ефим Конопля, 3. Богдан Михайличенко, 4. Максим Таловеров, 13. Илья Забарный, 15. Валерий Бондарь, 16. Виталий Миколенко, 21. Александр Тымчик, 22. Николай Матвиенко.
Полузащитники: 5. Сергей Сидорчук, 6. Николай Шапаренко, 7. Георгий Судаков, 8. Руслан Малиновский, 10. Михаил Мудрик, 14. Владимир Бражко, 17. Александр Зинченко, 19. Алексей Гуцуляк, 20. Александр Зубков.
Нападающие: 9. Роман Яремчук, 11. Артем Довбик, 18. Владислав Ванат.
Из тех футболистов, которые находятся в лагере сборной Украины, в заявку не попали Александр Караваев, Денис Попов, Александр Пихаленок, Даниил Сикан и Виктор Цыганков.
Напомним, поединок пройдет в городе Зеница и начнется в 21:45 по Киеву.
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