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Стало известно, в какой форме сборная Украины сыграет против Боснии
Команды определились с экипировкой на поединок
Фото: УАФ/ Автор - Андрій Ющак
Сегодня, 21 марта сборная Украины проведет полуфинальный матч плей-офф отбора Евро-2024 против команды Боснии и Герцеговины.
Перед поединком участники будущего противостояния определились, в каких формах сыграют.
Подопечные Сергея Реброва проведут игру в желтой экипировки, а вратарь будет одет в зеленый комплект. Боснийская национальная команда выйдет на поле в синей форме, а голкипер - в красной.
Напомним, матч Босния и Герцеговина - Украина пройдет сегоня, 21 марта в городе Зеница. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:45 по Киеву.
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