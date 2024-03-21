Стало известно, в какой форме сборная Украины сыграет против Боснии

Сегодня, 21 марта сборная Украины проведет полуфинальный матч плей-офф отбора Евро-2024 против команды Боснии и Герцеговины.

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Перед поединком участники будущего противостояния определились, в каких формах сыграют.

Подопечные Сергея Реброва проведут игру в желтой экипировки, а вратарь будет одет в зеленый комплект. Боснийская национальная команда выйдет на поле в синей форме, а голкипер - в красной.

Фото: УАФ/ Автор - Александр Гливинский

Напомним, матч Босния и Герцеговина - Украина пройдет сегоня, 21 марта в городе Зеница. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:45 по Киеву.