Кто будет в воротах, где сыграет Мудрик и какую схему выберет Ребров: прогнозируем состав Украины против Боснии

Уже сегодня вечером Украина начнет свой путь в плей-офф отбора на Евро-2024. Первым препятствием на нашем пути к европейскому первенству станет сборная Боснии и Герцеговины. "Сине-желтые" сыграют с балканцами на поле соперника – матч пройдет на арене "Билино Поле" в городе Зеница. Стартовый свисток раздастся в 21:45 по киевскому времени.

Букмекеры и эксперты считают украинцев фаворитами. Главная причина такого статуса – высшее индивидуальное мастерство украинских футболистов. Некоторые из них проводят крутой сезон в УПЛ, а некоторые зажигают в топовых европейских лигах. В этом материале мы пробежимся по каждой позиции нашего состава и попытаемся спрогнозировать, кто выйдет на сегодняшний матч.

Вратарь

Кадровый потенциал нашей сборной действительно впечатляет. Реброву не просто доступны футболисты, играющие в топовых клубах Европы, у него еще и есть выбор благодаря серьезной конкуренции.

Особенно это заметно на примере вратарской позиции – сразу три кандидата на одно место. Более того, каждый из них вполне заслуживает оказаться в стартовом составе.

Бущан стабильно играет за "Динамо" и является одним из лидеров команды. Трубин стал настоящим открытием чемпионата Португалии. Он сразу же получил место в основе и любовь от фанатов "Бенфики", которые обожают его за крутые сейвы в матчах национального первенства и Лиги чемпионов. Кстати, в ЛЧ Анатолий несколько раз претендовал на звание лучшего вратаря тура.

Ну и третий кандидат – Андрей Лунин, который после травмы Куртуа уверенно занял в воротах мадридского "Реала", где он показывает классную и качественную игру.

Согласитесь, что выбор сделать не просто, но, вероятно, Ребров будет выбирать между двумя легионерами, ведь они в течение этого сезона уже имели опыт выступлений на самом высоком уровне – в важных матчах Лиги чемпионов. А вот кто именно из пары Лунин-Трубин будет защищать ворота в матче с "Боснией" – вопрос не из простых.

С одной стороны, Лунин сейчас находится на эмоциональном подъеме. Он закрепился в старте одного из сильнейших клубов планеты, показывает уверенную игру и получает комплимент от испанской прессы и фанатов. Но у Трубина все-таки больше опыта в игре за сборную. Здесь и должен включиться тренерский штаб, сделав свой выбор с учетом тактических особенностей предстоящего поединка.

Если желто-голубые собираются играть первым номером и больше держать мяч, что является очень вероятным вариантом, то место в воротах получит тот вратарь, кто увереннее играет ногами и лучше начинает атаки при билд-апе. Учитывая такую картину игры, оптимальным вариантом будет Андрей Лунин, который в "Реале" часто помогает защитникам в розыгрыше мяча и имеет очень хорошую статистику точных передач: в 17-ти поединках Ла Лиги этот показатель у украинца составляет 85,9%, а в четырех матчах Лиги чемпионов – 78,9%.

Если же боснийцы действительно будут играть от обороны, то это почти гарантирует нам большое количество забросов в нашу штрафную, где будет сделана ставка на силовую борьбу и технические ошибки наших футболистов. И здесь снова преимущество на стороне голкипера "сливочных", ведь Трубин не так давно допустил грубую ошибку во время игры на выходе в матче с "Порту". У Лунина подобных ситуаций в последнее время не было, поэтому он сейчас выглядит фаворитом из этой тройки претендентов. Особенно, если мы вернемся к вопросу психологии. Лунин сейчас находится на эмоциональном подъеме, а попадание в стартовый состав еще и в сборной может удвоить его кураж.

Защита

Что касается полевых игроков, то здесь драмы, конечно, меньше, ведь выбор исполнителей выглядит более очевидным. Особенно это касается линии обороны, где есть только одна спорная позиция.

Начнём с левого защитника, где безальтернативным кандидатом является Виталий Миколенко. В последние несколько месяцев "Эвертон" из-за финансовых нарушений потерял зачетные очки в таблице АПЛ и попал в игровой кризис. Но это не имеет большого значения в контексте сборной, ведь сам Николай имеет регулярную игровую практику в сильнейшей лиге планеты. Да и давайте будем откровенны, даже футболист, играющий в не самой сильной команде АПЛ, является более приоритетным, чем игроки, выступающие за лидеров украинского чемпионата. Разница в опыте и уровне конкуренции слишком велика.

Центральные защитники, вероятно, нас тоже не удивят. Пара Забарный-Матвиенко в последнее время основная в сборной и причин для радикальных изменений пока не видно. Конечно, можно заметить, что Матвиенко не очень уверенно провел ответный матч 1/16 Лиги Европы против "Марселя", но в УПЛ Николай выглядит стабильно. Да и фактор сыгранности, которая уже точно успела появиться между ним и Забарным, слишком важен, чтобы этим пренебречь. О Забарном говорить многое нет смысла. Илья еще не пропустил ни одного матча в АПЛ и является основным игроком "Борнмута", за который недавно даже забил свой дебютный гол.

Вот мы и добрались до позиции правого защитника, где у Реброва есть выбор между следующей тройкой: Конопля, Тымчик, Караваев. Однако, по нашему мнению, реальных претендентов на место в старте только двое, ведь Тымчик в последнее время не мог пробиться в стартовый состав Динамо. А вот выбор между Коноплей и Караваевым для Реброва не нов. Во время матчей квалификации на Евро наш тренерский штаб не раз сталкивался с этим вопросом. Ставку чаще делали именно на Коноплю, поэтому мало верится, что Ребров (в такой важный момент) прибегнет к экспериментам. Что и подтверждается не внесением Каарваева в заявку на матч.

Полузащитники

Сергей Ребров обычно играет в пять полузащитников, меняя только вариацию этой схемы. К примеру, это могут быть варианты с двумя опорниками или одним. Что касается этого матча, то мы думаем, что украинцы сыграют с двумя опорными полузащитниками, чтобы получить больше баланса в центре поля, а в атаке это решение будет компенсировано высокой позицией вингеров и подключением крайних защитников.

Итак, вернемся в центр поля, где точно сыграет Александр Зинченко, который является лидером и ключевым игроком этой сборной. При Реброве "Зина" активно помогает команде и в обороне, и в атаке. Также он является футболистом, который контролирует темп игры во время владения мячом.

Рядом с ним, вероятно, сыграет Сидорчук, ставший главным претендентом на место в стартовом составе после травмы Степаненко. Сейчас Сергей выступает в команде "Вестерло". Несмотря на то, что экс-динамовец не получает слишком высокие оценки за поединки Чемпионата Бельгии, он все равно выглядит более очевидным вариантом, чем Владимир Бражко. В столь важном матче, где нет права на ошибку, Ребров явно захочет иметь в центре поля проверенного и неуступчивого "бойца" с опытом.

Выше, на позиции атакующего хава, тоже все достаточно очевидно. Здесь место зарезервировано Георгию Судакову, которому Ребров доверял во всех матчах во главе сборной. Учитывая тот факт, что боснийская сборная может зачастую садиться в низкий блок, в центре поля очень нужен креативный игрок, который будет "вскрывать" линию обороны соперника своими нестандартными решениями.

Дальше перейдем к вингерам, а именно к левому полузащитнику. Казалось бы, здесь тоже все просто – Мудрик, но возможны и сюрпризы. Само собой, место Михаила в старте не подлежит сомнению, но вопрос с его позицией на поле все еще открыт.

Сергей Ребров в своем интервью пресс-службе УАФ не стал отрицать возможность выхода Михаила Мудрика на позиции атакующего полузащитника.

"В последних матчах Челси Почеттино несколько экспериментирует с ролью Михаила Мудрика. Михаил начинает атаковать с глубины, так сказать, на позиции "десятки". Можем ли мы увидеть такие же эксперименты в матчах сборной?" – спросил журналист.

"Если он больше времени в игре и забивает с этой позиции, наверное, он полезен именно там. На его позиции очень большая конкуренция. Я надеюсь, что он приезжает в сборную в хорошем настроении", – ответил Ребров.

На правом крыле атаки, вероятно, сыграет Зубков, ведь Цыгаков не готов проводить матч с Боснией из-за травмы. И вот эта кадровая потеря выглядит очень серьезной. Цыганков – один из игроков, которые могут делать разницу на поле. Особенно сильно не хватать будет Виктора, если Босния и Герцеговина действительно будет играть от обороны. В этом случае креативность и индивидуальное мастерство нашей группы атаки выйдет на первый план. Однако недооценивать Зубкова тоже не стоит. Он стабильный игрок основы в "Шахтере" и имеет опыт игры за национальную сборную. Надеемся, что Александр сможет равноценно заменить Цыганкова, если не по функционалу, то хотя бы по объему и качеству проделанной работы на поле.

Нападающий

В качестве центрфорварда мы выберем кандидатуру Артема Довбика. Конечно, нападающий "Жироны" не забивает уже два месяца, но его уровень игры в этом сезоне позволяет нам предположить, что в таком большом матче должен играть именно Довбик.

О Ванате и Сикане говорить, пожалуй, даже не стоит, ведь мы уже отмечали ранее, что сегодня Ребров точно захочет видеть на поле проверенных и опытных игроков. Что касается Яремчука, то он в составе "Валенсии" имеет гораздо меньше игровой практики и статистика Романа в Ла Лиге-23/24 не такая впечатляющая, как у Довбика.

Вот таким получился "наш" стартовый состав сборной Украины на матч против Боснии. Надеемся, что нам удалось угадать всю стартовую одиннадцатку и то, что она станет победной. В случае победы над боснийцами наша сборная сыграет решающий матч за выход на Евро-2024 с победителем пары Израиль - Исландия.