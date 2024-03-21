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Кто будет в воротах, где сыграет Мудрик и какую схему выберет Ребров: прогнозируем состав Украины против Боснии
Каким будет тренерский выбор?
Фото - Оксана Васильєва, UA-Футбол
Уже сегодня вечером Украина начнет свой путь в плей-офф отбора на Евро-2024. Первым препятствием на нашем пути к европейскому первенству станет сборная Боснии и Герцеговины. "Сине-желтые" сыграют с балканцами на поле соперника – матч пройдет на арене "Билино Поле" в городе Зеница. Стартовый свисток раздастся в 21:45 по киевскому времени.
Букмекеры и эксперты считают украинцев фаворитами. Главная причина такого статуса – высшее индивидуальное мастерство украинских футболистов. Некоторые из них проводят крутой сезон в УПЛ, а некоторые зажигают в топовых европейских лигах. В этом материале мы пробежимся по каждой позиции нашего состава и попытаемся спрогнозировать, кто выйдет на сегодняшний матч.
- Вратарь
Кадровый потенциал нашей сборной действительно впечатляет. Реброву не просто доступны футболисты, играющие в топовых клубах Европы, у него еще и есть выбор благодаря серьезной конкуренции.
Особенно это заметно на примере вратарской позиции – сразу три кандидата на одно место. Более того, каждый из них вполне заслуживает оказаться в стартовом составе.
Бущан стабильно играет за "Динамо" и является одним из лидеров команды. Трубин стал настоящим открытием чемпионата Португалии. Он сразу же получил место в основе и любовь от фанатов "Бенфики", которые обожают его за крутые сейвы в матчах национального первенства и Лиги чемпионов. Кстати, в ЛЧ Анатолий несколько раз претендовал на звание лучшего вратаря тура.
Ну и третий кандидат – Андрей Лунин, который после травмы Куртуа уверенно занял в воротах мадридского "Реала", где он показывает классную и качественную игру.
Согласитесь, что выбор сделать не просто, но, вероятно, Ребров будет выбирать между двумя легионерами, ведь они в течение этого сезона уже имели опыт выступлений на самом высоком уровне – в важных матчах Лиги чемпионов. А вот кто именно из пары Лунин-Трубин будет защищать ворота в матче с "Боснией" – вопрос не из простых.
С одной стороны, Лунин сейчас находится на эмоциональном подъеме. Он закрепился в старте одного из сильнейших клубов планеты, показывает уверенную игру и получает комплимент от испанской прессы и фанатов. Но у Трубина все-таки больше опыта в игре за сборную. Здесь и должен включиться тренерский штаб, сделав свой выбор с учетом тактических особенностей предстоящего поединка.
Если желто-голубые собираются играть первым номером и больше держать мяч, что является очень вероятным вариантом, то место в воротах получит тот вратарь, кто увереннее играет ногами и лучше начинает атаки при билд-апе. Учитывая такую картину игры, оптимальным вариантом будет Андрей Лунин, который в "Реале" часто помогает защитникам в розыгрыше мяча и имеет очень хорошую статистику точных передач: в 17-ти поединках Ла Лиги этот показатель у украинца составляет 85,9%, а в четырех матчах Лиги чемпионов – 78,9%.
Если же боснийцы действительно будут играть от обороны, то это почти гарантирует нам большое количество забросов в нашу штрафную, где будет сделана ставка на силовую борьбу и технические ошибки наших футболистов. И здесь снова преимущество на стороне голкипера "сливочных", ведь Трубин не так давно допустил грубую ошибку во время игры на выходе в матче с "Порту". У Лунина подобных ситуаций в последнее время не было, поэтому он сейчас выглядит фаворитом из этой тройки претендентов. Особенно, если мы вернемся к вопросу психологии. Лунин сейчас находится на эмоциональном подъеме, а попадание в стартовый состав еще и в сборной может удвоить его кураж.
- Защита
Что касается полевых игроков, то здесь драмы, конечно, меньше, ведь выбор исполнителей выглядит более очевидным. Особенно это касается линии обороны, где есть только одна спорная позиция.
Начнём с левого защитника, где безальтернативным кандидатом является Виталий Миколенко. В последние несколько месяцев "Эвертон" из-за финансовых нарушений потерял зачетные очки в таблице АПЛ и попал в игровой кризис. Но это не имеет большого значения в контексте сборной, ведь сам Николай имеет регулярную игровую практику в сильнейшей лиге планеты. Да и давайте будем откровенны, даже футболист, играющий в не самой сильной команде АПЛ, является более приоритетным, чем игроки, выступающие за лидеров украинского чемпионата. Разница в опыте и уровне конкуренции слишком велика.
Центральные защитники, вероятно, нас тоже не удивят. Пара Забарный-Матвиенко в последнее время основная в сборной и причин для радикальных изменений пока не видно. Конечно, можно заметить, что Матвиенко не очень уверенно провел ответный матч 1/16 Лиги Европы против "Марселя", но в УПЛ Николай выглядит стабильно. Да и фактор сыгранности, которая уже точно успела появиться между ним и Забарным, слишком важен, чтобы этим пренебречь. О Забарном говорить многое нет смысла. Илья еще не пропустил ни одного матча в АПЛ и является основным игроком "Борнмута", за который недавно даже забил свой дебютный гол.
Вот мы и добрались до позиции правого защитника, где у Реброва есть выбор между следующей тройкой: Конопля, Тымчик, Караваев. Однако, по нашему мнению, реальных претендентов на место в старте только двое, ведь Тымчик в последнее время не мог пробиться в стартовый состав Динамо. А вот выбор между Коноплей и Караваевым для Реброва не нов. Во время матчей квалификации на Евро наш тренерский штаб не раз сталкивался с этим вопросом. Ставку чаще делали именно на Коноплю, поэтому мало верится, что Ребров (в такой важный момент) прибегнет к экспериментам. Что и подтверждается не внесением Каарваева в заявку на матч.
- Полузащитники
Сергей Ребров обычно играет в пять полузащитников, меняя только вариацию этой схемы. К примеру, это могут быть варианты с двумя опорниками или одним. Что касается этого матча, то мы думаем, что украинцы сыграют с двумя опорными полузащитниками, чтобы получить больше баланса в центре поля, а в атаке это решение будет компенсировано высокой позицией вингеров и подключением крайних защитников.
Итак, вернемся в центр поля, где точно сыграет Александр Зинченко, который является лидером и ключевым игроком этой сборной. При Реброве "Зина" активно помогает команде и в обороне, и в атаке. Также он является футболистом, который контролирует темп игры во время владения мячом.
Рядом с ним, вероятно, сыграет Сидорчук, ставший главным претендентом на место в стартовом составе после травмы Степаненко. Сейчас Сергей выступает в команде "Вестерло". Несмотря на то, что экс-динамовец не получает слишком высокие оценки за поединки Чемпионата Бельгии, он все равно выглядит более очевидным вариантом, чем Владимир Бражко. В столь важном матче, где нет права на ошибку, Ребров явно захочет иметь в центре поля проверенного и неуступчивого "бойца" с опытом.
Выше, на позиции атакующего хава, тоже все достаточно очевидно. Здесь место зарезервировано Георгию Судакову, которому Ребров доверял во всех матчах во главе сборной. Учитывая тот факт, что боснийская сборная может зачастую садиться в низкий блок, в центре поля очень нужен креативный игрок, который будет "вскрывать" линию обороны соперника своими нестандартными решениями.
Дальше перейдем к вингерам, а именно к левому полузащитнику. Казалось бы, здесь тоже все просто – Мудрик, но возможны и сюрпризы. Само собой, место Михаила в старте не подлежит сомнению, но вопрос с его позицией на поле все еще открыт.
Сергей Ребров в своем интервью пресс-службе УАФ не стал отрицать возможность выхода Михаила Мудрика на позиции атакующего полузащитника.
"В последних матчах Челси Почеттино несколько экспериментирует с ролью Михаила Мудрика. Михаил начинает атаковать с глубины, так сказать, на позиции "десятки". Можем ли мы увидеть такие же эксперименты в матчах сборной?" – спросил журналист.
"Если он больше времени в игре и забивает с этой позиции, наверное, он полезен именно там. На его позиции очень большая конкуренция. Я надеюсь, что он приезжает в сборную в хорошем настроении", – ответил Ребров.
На правом крыле атаки, вероятно, сыграет Зубков, ведь Цыгаков не готов проводить матч с Боснией из-за травмы. И вот эта кадровая потеря выглядит очень серьезной. Цыганков – один из игроков, которые могут делать разницу на поле. Особенно сильно не хватать будет Виктора, если Босния и Герцеговина действительно будет играть от обороны. В этом случае креативность и индивидуальное мастерство нашей группы атаки выйдет на первый план. Однако недооценивать Зубкова тоже не стоит. Он стабильный игрок основы в "Шахтере" и имеет опыт игры за национальную сборную. Надеемся, что Александр сможет равноценно заменить Цыганкова, если не по функционалу, то хотя бы по объему и качеству проделанной работы на поле.
- Нападающий
В качестве центрфорварда мы выберем кандидатуру Артема Довбика. Конечно, нападающий "Жироны" не забивает уже два месяца, но его уровень игры в этом сезоне позволяет нам предположить, что в таком большом матче должен играть именно Довбик.
О Ванате и Сикане говорить, пожалуй, даже не стоит, ведь мы уже отмечали ранее, что сегодня Ребров точно захочет видеть на поле проверенных и опытных игроков. Что касается Яремчука, то он в составе "Валенсии" имеет гораздо меньше игровой практики и статистика Романа в Ла Лиге-23/24 не такая впечатляющая, как у Довбика.
Вот таким получился "наш" стартовый состав сборной Украины на матч против Боснии. Надеемся, что нам удалось угадать всю стартовую одиннадцатку и то, что она станет победной. В случае победы над боснийцами наша сборная сыграет решающий матч за выход на Евро-2024 с победителем пары Израиль - Исландия.
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