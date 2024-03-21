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Сидорчук прокомментировал интересный факт - все опорники сборной из Запорожья
Действительно, интересный факт
facebook.com/alex.glyvynskyy
Хавбек
Сам Сидорчук, а также Владимира Бражко и Даниила Игнатенко, который ранее был в сборной, родились в этом городе или регионе. Тарас Степаненко не родился в Запорожье, но первые годы карьеры провел в запорожском "Металлурге".
"Все опорники сборной – из Запорожья? Да. Я, Степаненко, теперь Бражко. Все из Запорожья. Объяснение этому есть у капитана нашей команды Андрея Ярмоленко. Он всегда говорит, что Запорожье воспитывает только игроков, которые не играют с мячом. Им лучше играть без мяча.
Вызов Бражко? Владимир – приятный и скромный парень, приятно с ним общаться. Думаю, с его отношением к делу у него будет хорошее будущее", – сказал Сидорчук.
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