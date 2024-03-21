Сидорчук прокомментировал интересный факт - все опорники сборной из Запорожья

Хавбек сборной Украины Сергей Сидорчук прокомментировал интересную деталь – все три опорника нынешней национальной команды начинали свой футбольный путь в Запорожье.

Сам Сидорчук, а также Владимира Бражко и Даниила Игнатенко, который ранее был в сборной, родились в этом городе или регионе. Тарас Степаненко не родился в Запорожье, но первые годы карьеры провел в запорожском "Металлурге".

"Все опорники сборной – из Запорожья? Да. Я, Степаненко, теперь Бражко. Все из Запорожья. Объяснение этому есть у капитана нашей команды Андрея Ярмоленко. Он всегда говорит, что Запорожье воспитывает только игроков, которые не играют с мячом. Им лучше играть без мяча.

Вызов Бражко? Владимир – приятный и скромный парень, приятно с ним общаться. Думаю, с его отношением к делу у него будет хорошее будущее", – сказал Сидорчук.