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Сидорчук прокомментировал интересный факт - все опорники сборной из Запорожья

Национальная сборная Украины
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Действительно, интересный факт

Сидорчук прокомментировал интересный факт - все опорники сборной из Запорожья

facebook.com/alex.glyvynskyy

Новина українською

Хавбек сборной Украины Сергей Сидорчук прокомментировал интересную деталь – все три опорника нынешней национальной команды начинали свой футбольный путь в Запорожье.

Сам Сидорчук, а также Владимира Бражко и Даниила Игнатенко, который ранее был в сборной, родились в этом городе или регионе. Тарас Степаненко не родился в Запорожье, но первые годы карьеры провел в запорожском "Металлурге".

"Все опорники сборной – из Запорожья? Да. Я, Степаненко, теперь Бражко. Все из Запорожья. Объяснение этому есть у капитана нашей команды Андрея Ярмоленко. Он всегда говорит, что Запорожье воспитывает только игроков, которые не играют с мячом. Им лучше играть без мяча.

Вызов Бражко? Владимир – приятный и скромный парень, приятно с ним общаться. Думаю, с его отношением к делу у него будет хорошее будущее", – сказал Сидорчук.

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Тарас Степаненко Украина Сергей Сидорчук Даниил Игнатенко Владимир Бражко
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Источник:
ВЗБІРНА
Опубликовал: Михаил Черныш
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