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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Вместе с Шевченко. Сборная Украины прогулялась по Зенице. ФОТО. ВИДЕО

Национальная сборная Украины

Традиционная прогулка в день матча

Вместе с Шевченко. Сборная Украины прогулялась по Зенице. ФОТО. ВИДЕО

Фото Андрея Ющака - УАФ

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 21 марта, сборная Украины проведет стыковой поединок за право участия в финальной части чемпионата Европы – с Боснией и Герцеговиной.

Матч пройдет в Зенице и начнется в 21:45. UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

Сегодня утром наша команда совершила получасовую прогулку по парку, расположенному неподалеку от отеля, где она остановилась. Вместе с командой был и президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко.

Напомним, что в случае победы в матче сине-желтые выйдут в финал плей-офф (26 марта, Вроцлав) на победителя поединка между Израилем и Исландией. В случае поражения украинская команда 26 марта сыграет в польском Вроцлаве товарищеский матч против проигравшей во второй паре команды.

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