  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Гецко: Украина обыграет Боснию 2:0, Довбик забьет один из голов
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Гецко: Украина обыграет Боснию 2:0, Довбик забьет один из голов

Национальная сборная Украины
Обновлено

А опасения вызывает наш правый фланг обороны

Гецко: Украина обыграет Боснию 2:0, Довбик забьет один из голов

Новина українською

Экс-игрок сборной Украины Иван Гецко поделился ожиданиями от стыкового матча национальной за право участия в финальной части чемпионата Европы – с Боснией и Герцеговиной.

- Украина победит – 2:0, и один из голов забьет Артем Довбик.

- Смелый прогноз, особенно, если учитывать, что нападающий испанской "Жироны" уже длительное время никак не может прервать безголевую серию.

- Такое часто случается. Тем более, что в "Жироне" стиль игры Довбика несколько изменился по сравнению с его предыдущей командой – "Днепром-1". Артем стал действовать более разнообразно, чаще подыгрывать партнерам и чувствуется, что это ему нравится. Это также важно. Роль украинца в командной игре "Жироны" – заметна. Но, все же, миссия форварда – забивать. Это прекрасно осознает Довбик и сегодня он сделает свое дело.

- По вашему мнению, какую тактическую схему возьмет на вооружение в Зенице наставник украинской сборной Сергей Ребров?

- Главное, чтобы она играла первым номером, была заточена на атаку. Сейчас в нашей сборной великолепный подбор исполнителей, в каждой линии есть лидеры и поэтому надо действовать с позиции силы.

- Какие позиции нашей сборной вызывают беспокойства?

- Немного неспокойно за правый фланг обороны, где могут сыграть Ефим Конопля или Александр Караваев. Оба хорошо подключаются к наступлению, однако не всегда успевают вернуться в тыл. В конце концов, это опытные игроки и хочется верить, что сегодня в их действиях будет баланс.

К осуществлению мечты каждого футболиста – сыграть в финальной части чемпионата Европы нашим ребятам осталось сделать два шага. На этой завершающей стадии именно они-фавориты и не имеют права на ошибку.

По теме
yellow-arrow
Лунин, Бражко, Довбик выйдут в старте Украины на Боснию и Герцеговину
yellow-arrow
Судаков: Выход на Евро в это тяжелое время было бы для нас огромным достижением
yellow-arrow
Зинченко: В свой первый вызов в сборную я боялся из комнаты в отеле выйти - был зажат немного
Украина Босния и Герцеговина Иван Гецко
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости