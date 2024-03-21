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Гецко: Украина обыграет Боснию 2:0, Довбик забьет один из голов
А опасения вызывает наш правый фланг обороны
Экс-игрок
- Украина победит – 2:0, и один из голов забьет Артем Довбик.
- Смелый прогноз, особенно, если учитывать, что нападающий испанской "Жироны" уже длительное время никак не может прервать безголевую серию.
- Такое часто случается. Тем более, что в "Жироне" стиль игры Довбика несколько изменился по сравнению с его предыдущей командой – "Днепром-1". Артем стал действовать более разнообразно, чаще подыгрывать партнерам и чувствуется, что это ему нравится. Это также важно. Роль украинца в командной игре "Жироны" – заметна. Но, все же, миссия форварда – забивать. Это прекрасно осознает Довбик и сегодня он сделает свое дело.
- По вашему мнению, какую тактическую схему возьмет на вооружение в Зенице наставник украинской сборной Сергей Ребров?
- Главное, чтобы она играла первым номером, была заточена на атаку. Сейчас в нашей сборной великолепный подбор исполнителей, в каждой линии есть лидеры и поэтому надо действовать с позиции силы.
- Какие позиции нашей сборной вызывают беспокойства?
- Немного неспокойно за правый фланг обороны, где могут сыграть Ефим Конопля или Александр Караваев. Оба хорошо подключаются к наступлению, однако не всегда успевают вернуться в тыл. В конце концов, это опытные игроки и хочется верить, что сегодня в их действиях будет баланс.
К осуществлению мечты каждого футболиста – сыграть в финальной части чемпионата Европы нашим ребятам осталось сделать два шага. На этой завершающей стадии именно они-фавориты и не имеют права на ошибку.
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