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Яремчук: Ты играешь за сборную, чтобы радовать болельщиков, а также ребят, которые на фронте
Форвард посвятил победу сборной Украины украинским военным и фанам
Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов
Форвард сборной Украины Роман Яремчук выразил благодарность болельщикам за поддержку в матче против Боснии и Герцеговины (2:1), а также вспомнил, благодаря кому национальная команда может играть в футбол.
"Большое спасибо болельщикам, скучаю по ним. Очень хочется сыграть в Украине при наших болельщиках. Спасибо, что приехали.
Когда ты играешь за сборную, то это только, чтобы радовать их, а также ребят, которые сейчас на фронте и держат оборону. Надеюсь, они сейчас очень счастливы. Хочется только сделать им большой поклон и поблагодарить, что оберегают нас, мою семью, друзей. Очень им благодарен", - сказал Яремчук.
В финале плей-офф отбора на Евро-2024 сборная Украины сыграет с Исландией. Игра состоится во Вроцлаве во вторник, 26 марта и начнется в 21:45.
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