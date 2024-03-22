Яремчук: Ты играешь за сборную, чтобы радовать болельщиков, а также ребят, которые на фронте

Форвард сборной Украины Роман Яремчук выразил благодарность болельщикам за поддержку в матче против Боснии и Герцеговины (2:1), а также вспомнил, благодаря кому национальная команда может играть в футбол.

"Большое спасибо болельщикам, скучаю по ним. Очень хочется сыграть в Украине при наших болельщиках. Спасибо, что приехали. Когда ты играешь за сборную, то это только, чтобы радовать их, а также ребят, которые сейчас на фронте и держат оборону. Надеюсь, они сейчас очень счастливы. Хочется только сделать им большой поклон и поблагодарить, что оберегают нас, мою семью, друзей. Очень им благодарен", - сказал Яремчук.

В финале плей-офф отбора на Евро-2024 сборная Украины сыграет с Исландией. Игра состоится во Вроцлаве во вторник, 26 марта и начнется в 21:45.