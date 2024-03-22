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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Яремчук: Ты играешь за сборную, чтобы радовать болельщиков, а также ребят, которые на фронте

Национальная сборная Украины

Форвард посвятил победу сборной Украины украинским военным и фанам

Яремчук: Ты играешь за сборную, чтобы радовать болельщиков, а также ребят, которые на фронте

Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов

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Форвард сборной Украины Роман Яремчук выразил благодарность болельщикам за поддержку в матче против Боснии и Герцеговины (2:1), а также вспомнил, благодаря кому национальная команда может играть в футбол.

"Большое спасибо болельщикам, скучаю по ним. Очень хочется сыграть в Украине при наших болельщиках. Спасибо, что приехали.

Когда ты играешь за сборную, то это только, чтобы радовать их, а также ребят, которые сейчас на фронте и держат оборону. Надеюсь, они сейчас очень счастливы. Хочется только сделать им большой поклон и поблагодарить, что оберегают нас, мою семью, друзей. Очень им благодарен", - сказал Яремчук.

В финале плей-офф отбора на Евро-2024 сборная Украины сыграет с Исландией. Игра состоится во Вроцлаве во вторник, 26 марта и начнется в 21:45.

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Источник:
Суспільне Спорт
Опубликовал: Алина Ерофеева
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