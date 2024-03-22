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В матче против Боснии за сборную Украины дебютировало 3 игрока, всего при Реброве – 5

Национальная сборная Украины
Обновлено

Последний раз столько дебютантов за сборную выпускал еще Йожеф Сабо

В матче против Боснии за сборную Украины дебютировало 3 игрока, всего при Реброве – 5

Фото Андрія Ющака - УАФ

Новина українською

Сергей Ребров, который не так давно принял сборную Украины, задействовал в прошлом году в 8 играх только двух новичков – Владислава Ваната и Егора Назарину.

А вот в поединке с Боснией тренер выпустил сразу трех дебютантов - Владимира Бражко, Алексея Гуцуляка и Максима Таловерова.

Интересно, что в официальных матчах столь большое пополнение дебютантами наша команда ранее имела лишь трижды, причем последний раз 29 лет назад при Йожефе Сабо.

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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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