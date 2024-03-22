Национальная сборная Украины
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В матче против Боснии за сборную Украины дебютировало 3 игрока, всего при Реброве – 5
Последний раз столько дебютантов за сборную выпускал еще Йожеф Сабо
Фото Андрія Ющака - УАФ
Сергей Ребров, который не так давно принял
А вот в поединке с Боснией тренер выпустил сразу трех дебютантов - Владимира Бражко, Алексея Гуцуляка и Максима Таловерова.
Интересно, что в официальных матчах столь большое пополнение дебютантами наша команда ранее имела лишь трижды, причем последний раз 29 лет назад при Йожефе Сабо.
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Источник:sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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