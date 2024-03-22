В матче против Боснии за сборную Украины дебютировало 3 игрока, всего при Реброве – 5

Сергей Ребров, который не так давно принял сборную Украины , задействовал в прошлом году в 8 играх только двух новичков – Владислава Ваната и Егора Назарину.

А вот в поединке с Боснией тренер выпустил сразу трех дебютантов - Владимира Бражко, Алексея Гуцуляка и Максима Таловерова.

Интересно, что в официальных матчах столь большое пополнение дебютантами наша команда ранее имела лишь трижды, причем последний раз 29 лет назад при Йожефе Сабо.