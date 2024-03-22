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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Селезнев: Не понимаю, когда начинают критиковать сборную - выйдите и сами попробуйте, может у вас лучше получится

Национальная сборная Украины
Обновлено

Евгений все расставил по полочкам

Селезнев: Не понимаю, когда начинают критиковать сборную - выйдите и сами попробуйте, может у вас лучше получится

Football Hub

Новина українською

Бывший форвард сборной Украины Евгений Селезнев поделился мнением о победе нашей команды над Боснией и Гецеговиной в плей-офф матче отбора Евро-2024 (2:1).

— Как вам игра в целом, если отключить эмоциональную составляющую и положительный результат? Почему все так сложно было?

— Потому что Босния и Герцеговина тоже хотела выиграть. Чему здесь удивляться? Я не могу сказать, что очень слабо сыграли наши ребята, как многие говорят. Они сыграли, как надо и забили на один мяч больше, чем соперник. Я не понимаю, зачем критикуют сборную. Ребята молодцы, тренер молодец, все молодцы, потому что выиграли. Я вообще не понимаю, когда начинают критиковать. То игра не та, то еще что-то не то. Выйдите и сами попробуйте, может у вас лучше получится.

— Давление от болельщиков, от страны и ситуации в целом влияло на наших ребят?

– Здесь ребята сами понимали, что это очень важно. Все играют в хороших клубах, на хорошем уровне. Какое давление? Они просто ответственны за результат, как и главный тренер. Но ребята сделали все возможное, чтобы победить. Я им спасибо за это. Я, как болельщик, очень кайфанул.

— Как и ожидалось, в роли фаворита у украинской сборной всегда есть серьезные проблемы. На этот раз пролезли.

— Я не люблю говорить это фаворит или фаворит. Я тоже был футболистом. Немножко поиграл в футбол. Скажу так: команда выходила играть победу. Они это сделали, они красавцы. Все, без исключения. Я не хочу говорить на тему, кто играет первым, вторым или даже третьим номером. Ребята сделали свое дело. Вот и все.

— Отсутствие Тараса Степаненко дало о себе знать, Владимир Бражко в своем дебютном матче отыграл хорошо?

— Это не корректно мне что-то говорить, дало ли это эффект или нет. Кто я такой, чтобы говорить, что хорошо, а что плохо? Я не имею на это право. Наверное, дало. Но ведь выиграли. Малиновский хорошо влился в игру. Ну, я не могу говорить, кто плохо сыграл, нет таких. Все работали, все старались.

— Также дебютировали некоторые игроки за сборную. Это хорошо, что в столь важных моментах Сергей Ребров доверяет новичкам?

– Я их поздравляю. Кого вызвали в лагерь — уже заслуживают, чтобы выйти в стартовом составе или взамен, это не важно. Если Сергей Станиславович вызывает – то он доверяет игрокам. И он это уже показал. Это высококвалифицированный тренер и футболист в прошлом.

– Исландия – тоже не подарок. Команда выиграла у израильтян 4:1 на выезде. Какой матч следует ожидать во вторник?

— Будет гораздо труднее, чем было с боснийцами. Намного! Дай Бог, чтобы вернулся Виктор Цыганков. Но кто бы там ни играл — они понимают, ради чего это делают. Они играют не для себя, а за страну. Да еще в такое сложное время для нее. Ребята это понимают, поверьте мне. Я с некоторыми футболистами общаюсь. За то, что они сделали, перед ними надо снять шляпу за то, что они сделали.

- Ход от Реброва в конце матча, когда сыграли с двумя форвардами. Как вам такой ход?

– Фантастика! Вышел Яремчук и стало два форварда на поле, забивших два мяча. Это фантастика, что еще сказать? Это чуйка тренера, тактическая задумка. И она сработала, если два нападавших забили.

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Евгений Селезнев Украина Босния и Герцеговина
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Источник:
Новое Время
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Spokoyno (Київ)
22.03.2024 в 17:39
Ну так... З одного боку не пиз... вийди на поле та зіграй краще, якщо взагалі по м'ячу з першого разу влучиш Проте з іншого вибрали кращий з країни, так доводьте, що ви дійсно НАЙКРАЩІ!
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Комментарии 1
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Spokoyno (Київ)
22.03.2024 в 17:39
Ну так... З одного боку не пиз... вийди на поле та зіграй краще, якщо взагалі по м'ячу з першого разу влучиш Проте з іншого вибрали кращий з країни, так доводьте, що ви дійсно НАЙКРАЩІ!
Ответить
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