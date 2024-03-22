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Селезнев: Не понимаю, когда начинают критиковать сборную - выйдите и сами попробуйте, может у вас лучше получится
Евгений все расставил по полочкам
Football Hub
Бывший форвард
— Как вам игра в целом, если отключить эмоциональную составляющую и положительный результат? Почему все так сложно было?
— Потому что Босния и Герцеговина тоже хотела выиграть. Чему здесь удивляться? Я не могу сказать, что очень слабо сыграли наши ребята, как многие говорят. Они сыграли, как надо и забили на один мяч больше, чем соперник. Я не понимаю, зачем критикуют сборную. Ребята молодцы, тренер молодец, все молодцы, потому что выиграли. Я вообще не понимаю, когда начинают критиковать. То игра не та, то еще что-то не то. Выйдите и сами попробуйте, может у вас лучше получится.
— Давление от болельщиков, от страны и ситуации в целом влияло на наших ребят?
– Здесь ребята сами понимали, что это очень важно. Все играют в хороших клубах, на хорошем уровне. Какое давление? Они просто ответственны за результат, как и главный тренер. Но ребята сделали все возможное, чтобы победить. Я им спасибо за это. Я, как болельщик, очень кайфанул.
— Как и ожидалось, в роли фаворита у украинской сборной всегда есть серьезные проблемы. На этот раз пролезли.
— Я не люблю говорить это фаворит или фаворит. Я тоже был футболистом. Немножко поиграл в футбол. Скажу так: команда выходила играть победу. Они это сделали, они красавцы. Все, без исключения. Я не хочу говорить на тему, кто играет первым, вторым или даже третьим номером. Ребята сделали свое дело. Вот и все.
— Отсутствие Тараса Степаненко дало о себе знать, Владимир Бражко в своем дебютном матче отыграл хорошо?
— Это не корректно мне что-то говорить, дало ли это эффект или нет. Кто я такой, чтобы говорить, что хорошо, а что плохо? Я не имею на это право. Наверное, дало. Но ведь выиграли. Малиновский хорошо влился в игру. Ну, я не могу говорить, кто плохо сыграл, нет таких. Все работали, все старались.
— Также дебютировали некоторые игроки за сборную. Это хорошо, что в столь важных моментах Сергей Ребров доверяет новичкам?
– Я их поздравляю. Кого вызвали в лагерь — уже заслуживают, чтобы выйти в стартовом составе или взамен, это не важно. Если Сергей Станиславович вызывает – то он доверяет игрокам. И он это уже показал. Это высококвалифицированный тренер и футболист в прошлом.
– Исландия – тоже не подарок. Команда выиграла у израильтян 4:1 на выезде. Какой матч следует ожидать во вторник?
— Будет гораздо труднее, чем было с боснийцами. Намного! Дай Бог, чтобы вернулся Виктор Цыганков. Но кто бы там ни играл — они понимают, ради чего это делают. Они играют не для себя, а за страну. Да еще в такое сложное время для нее. Ребята это понимают, поверьте мне. Я с некоторыми футболистами общаюсь. За то, что они сделали, перед ними надо снять шляпу за то, что они сделали.
- Ход от Реброва в конце матча, когда сыграли с двумя форвардами. Как вам такой ход?
– Фантастика! Вышел Яремчук и стало два форварда на поле, забивших два мяча. Это фантастика, что еще сказать? Это чуйка тренера, тактическая задумка. И она сработала, если два нападавших забили.
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