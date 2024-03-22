Сигурдссон: Исландия сейчас не очень стабильна - может играть хорошо, но также может выдать и очень плохой матч

Бывший игрок "Руха" и четвертьфиналист Евро-2016 Рагнар Сигурдссон рассказал о финале плей-офф квалификации Евро-2024 между Украиной и Исландией.

– Как играет сейчас сборная Исландии? Украина играла против нее в последний раз довольно давно.

– Я смотрел вчерашний матч. Я думаю, что у нас сейчас в целом атакующая команда. Тогда когда мы играли раньше, у нас была более защитная команда. Эта команда тоже защищается хорошо, но имеет невероятных атакующих игроков.

– На какие ключевые аспекты Украине следует обратить внимание в игре Исландии?

– Я действительно не знаю, и я не думаю, что мне следует говорить о них вам.

– А какие у сборной Исландии важные игроки, которых вы бы выделили?

– Арнор Траустасон, он стал очень важным для команды в полузащите, исполняет бескорыстную роль, сражаясь и играя мяч для своей команды. Сверрир Ингасон, капитан, он наш лучший защитник. Я бы также выделил Виктора Паульссона, нашего правого защитника, он сейчас очень важен для команды. Отлично играет как правый защитник, но также может сыграть и в полузащите, и центральным защитником, универсальный игрок.

Нам очень повезло с вратарем Гауконом Вальдимарссоном, я думаю, что он очень хороший, ворота в надежных руках. Но, очевидно, Альберт Гудмундссон – наш лучший игрок прямо сейчас. Он не был с командой долго, но забил три гола вчера. Он невероятный, играет в Серии А за "Дженоа", мы рады, что он есть у нас.

– Какие ваши ожидания от матча Исландии против Украины? Кого, может быть, видите победителем?

- Я не знаю. Игра вчера между Израилем и Исландией – игра между командами, которые не знали, какой статус они имеют. Для обоих дела обстояли не очень хорошо, игра в общей сложности была 50 на 50. И для меня игра против Украины – так же. Я не знаю многое о сборной Украины сейчас, и наша сборная Исландии может играть хорошо, но также может выдать и очень плохой матч. Она не слишком стабильна.

Поэтому, думаю, матч будет 50 на 50. Но, надеюсь, наши ребята смогут привнести жажду победы, огонь, и получить то дополнительное преимущество, которое нам нужно против такой команды, как Украина.