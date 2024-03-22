Красиво вышли на Украину. Израиль — Исландия 1:4. Видео голов и обзор матча

Исландия в полуфинале стыков за место на Евро-2024 разбила Израиль, который из-за войны проводит домашние матчи в Венгрии.

Команда Оге Харейде пропустила первой, но дальше включился ее лидер Альберт Гудмундссон из "Дженоа" и оформил хет-трик. Сборной Украины в финале стыков надо быть с ним очень осторожной.

1/2 финала стыковых матчей за место на Евро-2024. Будапешт. "Ференц Пушкаш"

Израиль — Исландия — 1:4

Голы: Захави, 31 (с пенальти) — Гудмундссон, 39, 83, 87, Траустасон, 42