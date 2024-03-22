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Красиво вышли на Украину. Израиль — Исландия 1:4. Видео голов и обзор матча

Видео
Обновлено

Неожиданный разгром от островитян

Красиво вышли на Украину. Израиль — Исландия 1:4. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David Balogh - UEFA/UEFA

UA-Футбол
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Исландия в полуфинале стыков за место на Евро-2024 разбила Израиль, который из-за войны проводит домашние матчи в Венгрии.

Команда Оге Харейде пропустила первой, но дальше включился ее лидер Альберт Гудмундссон из "Дженоа" и оформил хет-трик. Сборной Украины в финале стыков надо быть с ним очень осторожной.

1/2 финала стыковых матчей за место на Евро-2024. Будапешт. "Ференц Пушкаш"

Израиль — Исландия — 1:4

Голы: Захави, 31 (с пенальти) — Гудмундссон, 39, 83, 87, Траустасон, 42

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Израиль Исландия
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