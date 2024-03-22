Красиво вышли на Украину. Израиль — Исландия 1:4. Видео голов и обзор матча
Неожиданный разгром от островитян
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David Balogh - UEFA/UEFA
Исландия в полуфинале стыков за место на Евро-2024 разбила Израиль, который из-за войны проводит домашние матчи в Венгрии.
Команда Оге Харейде пропустила первой, но дальше включился ее лидер Альберт Гудмундссон из "Дженоа" и оформил хет-трик. Сборной Украины в финале стыков надо быть с ним очень осторожной.
1/2 финала стыковых матчей за место на Евро-2024. Будапешт. "Ференц Пушкаш"
Израиль — Исландия — 1:4
Голы: Захави, 31 (с пенальти) — Гудмундссон, 39, 83, 87, Траустасон, 42
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