Судаков: Первый гол убил боснийцев - они наверняка на 90% думали, что уже проходят дальше

Полузащитник сборной Украины Георгий Судаков высказался о победе нашей команды над Боснией и Герцеговиной в плей-офф матче отбора Евро-2024 (2:1).

"Я увидел по их лицам, что этот гол их убил. Они наверняка на 90% думали, что уже проходят дальше, а мы забили такой хороший гол. После этого начали создавать моменты. Как раз Яремчук сделал подачу – Довбик забил.

После этого у нас еще были моменты. У меня был момент, когда я Михаилу (Мудрику) отдал, штрафной был. Потому, я считаю, мы могли еще забивать.