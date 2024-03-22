  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Судаков: Первый гол убил боснийцев - они наверняка на 90% думали, что уже проходят дальше
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Судаков: Первый гол убил боснийцев - они наверняка на 90% думали, что уже проходят дальше

Национальная сборная Украины
Обновлено

В концовке матча наша сборная могла забивать и больше

Судаков: Первый гол убил боснийцев - они наверняка на 90% думали, что уже проходят дальше

Фото: Reprezentacija.ba/Автор - Damir Hajdarbašić

Новина українською

Полузащитник сборной Украины Георгий Судаков высказался о победе нашей команды над Боснией и Герцеговиной в плей-офф матче отбора Евро-2024 (2:1).

"Я увидел по их лицам, что этот гол их убил. Они наверняка на 90% думали, что уже проходят дальше, а мы забили такой хороший гол. После этого начали создавать моменты. Как раз Яремчук сделал подачу – Довбик забил.

После этого у нас еще были моменты. У меня был момент, когда я Михаилу (Мудрику) отдал, штрафной был. Потому, я считаю, мы могли еще забивать.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Выбегали в контратаку 3 в 2. Михаил отдал Роману (Яремчуку), Роман отдал мне. Я как раз вышел один на один и отдал передачу Михаилу. Он бил по воротам и там защитник уже спас", – сказал Судаков.

Напомним, что в финальном матче плей-офф квалификации Евро-2024 Украина 26 марта во Вроцлаве сыграет с Исландией.

По теме
yellow-arrow
Гимн Украины перед матчем с Исландией исполнит фронтмен группы БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ Сергей Танчинец
yellow-arrow
Ребров стал рекордсменом по количеству волевых побед в качестве тренера сборной Украины
yellow-arrow
Выбор Мельгосы. Стартовый состав украинской молодежки на матч с Марокко
Украина Босния и Герцеговина Георгий Судаков
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ВЗБІРНА
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости