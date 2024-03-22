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Судаков: Первый гол убил боснийцев - они наверняка на 90% думали, что уже проходят дальше
В концовке матча наша сборная могла забивать и больше
Фото: Reprezentacija.ba/Автор - Damir Hajdarbašić
Полузащитник сборной Украины Георгий Судаков высказался о победе нашей команды над Боснией и Герцеговиной
"Я увидел по их лицам, что этот гол их убил. Они наверняка на 90% думали, что уже проходят дальше, а мы забили такой хороший гол. После этого начали создавать моменты. Как раз Яремчук сделал подачу – Довбик забил.
После этого у нас еще были моменты. У меня был момент, когда я Михаилу (Мудрику) отдал, штрафной был. Потому, я считаю, мы могли еще забивать.
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Выбегали в контратаку 3 в 2. Михаил отдал Роману (Яремчуку), Роман отдал мне. Я как раз вышел один на один и отдал передачу Михаилу. Он бил по воротам и там защитник уже спас", – сказал Судаков.
Напомним, что в финальном матче плей-офф квалификации Евро-2024 Украина 26 марта во Вроцлаве сыграет с Исландией.
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