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Национальная сборная Украины

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"Сколько раз мяч ногой коснулся?": Судаков и Таловеров устроили шутливую перепалку

Национальная сборная Украины

Оба – очень близкие друзья

"Сколько раз мяч ногой коснулся?": Судаков и Таловеров устроили шутливую перепалку

Фото: УАФ / Автор - Павло Кубанов

UA-Футбол
Новина українською

Защитник сборной Украины Максим Таловеров дебютировал в составе “сине-желтых”, появившись на поле на 90+2 минуте матча против Боснии и Герцеговины.

Защитник опубликовал у себя на странице в Instagram пост, в котором рассказал о своих ощущениях. Друг Таловерова Георгий Судаков саркастически прокомментировал эту публикацию:

"Сколько раз мяч ногой коснулся?"

Ответ Таловерова не заставил себя долго ждать:

"Плюс минус столько, сколько ты вперед отдал"

"Сколько раз мяч ногой коснулся?": Судаков и Таловеров устроили шутливую перепалку - изображение 1

А вот другой друг Максима – Михаил Мудрик – просто поздравил Таловерова с дебютом, написав “Great debut”.

Напомним, что мартовский сбор стал для Таловерова вторым в составе национальной команды. Во время ноябрьского сбора он играл только в спарринге против "Лехии".

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