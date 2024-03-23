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"Сколько раз мяч ногой коснулся?": Судаков и Таловеров устроили шутливую перепалку
Оба – очень близкие друзья
Фото: УАФ / Автор - Павло Кубанов
Защитник сборной Украины Максим Таловеров дебютировал в составе “сине-желтых”, появившись на поле на 90+2 минуте матча против Боснии и Герцеговины.
Защитник опубликовал у себя на странице в Instagram пост, в котором рассказал о своих ощущениях. Друг Таловерова Георгий Судаков саркастически прокомментировал эту публикацию:
"Сколько раз мяч ногой коснулся?"
Ответ Таловерова не заставил себя долго ждать:
"Плюс минус столько, сколько ты вперед отдал"
А вот другой друг Максима – Михаил Мудрик – просто поздравил Таловерова с дебютом, написав “Great debut”.
Напомним, что мартовский сбор стал для Таловерова вторым в составе национальной команды. Во время ноябрьского сбора он играл только в спарринге против "Лехии".
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