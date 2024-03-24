Пресс-служба УАФ: Цыганков принял участие в тренировке сборной Украины в рамках общей группы

23 марта на тренировке штаб Сергея Реброва постоянно менял задачи для исполнителей, насытив работу быстрыми перемещениями и завершающими ударами. Команда активно отрабатывала действия в атаке, отмечает пресс-служба УАФ.

Также есть информация, что впервые на мартовском сборе принял участие в тренировке в общей группе Виктор Цыганков. Украинский полузащитник провел с партнерами все занятие.

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24 марта "сине-желтые" продолжат подготовку к финальному поединку плей-офф отбора на ЕВРО-2024 против Исландии. Встреча состоится во вторник, 26 марта, стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.