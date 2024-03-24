Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Пресс-служба УАФ: Цыганков принял участие в тренировке сборной Украины в рамках общей группы
Ждем Виктора на поле
УАФ
23 марта на тренировке штаб Сергея Реброва постоянно менял задачи для исполнителей, насытив работу быстрыми перемещениями и завершающими ударами. Команда активно отрабатывала действия в атаке, отмечает пресс-служба УАФ.
Также есть информация, что впервые на мартовском сборе принял участие в тренировке в общей группе Виктор Цыганков. Украинский полузащитник провел с партнерами все занятие.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
24 марта "сине-желтые" продолжат подготовку к финальному поединку плей-офф отбора на ЕВРО-2024 против Исландии. Встреча состоится во вторник, 26 марта, стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.
Популярное сейчас
- Франция - Германия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча
- Сборная Украины U19 легко справилась с Латвией U19 в Квалификации на Евро
- Украина U-19 – Латвия U-19: смотреть прямую трансляцию матча элит-раунда квалификации на Евро-2024
- Цыганков и еще четыре игрока не попали в заявку сборной на матч с Боснией
- Две бывших звезды Шахтера встретились в Бразилии с легендой Баварии. ФОТО
- Женщина-огонь. Даша Бондарь предстала в откровенном ярко-красном платье. ФОТО