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Украина - Исландия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию финала плей-офф отбора на Евро-2024 на 26.03.2024
Украина - Исландия: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 26.03.2024 ⋊ Финал отбора на Евро-2024 на UA-Футбол
Фото: uefa.com
Последний шаг к заветной путевке на чемпионат Европы. Завтра, 26-го марта сборная Украины под руководством Сергея Реброва сойдется с командой Исландии в финале плей-офф отбора к Евро-2024. Поединок пройдет в польском Вроцлаве на Городском стадионе.
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"Сине-желтые" в полуфинале заставили украинских болельщиков понервничать, однако в самой концовке встречи за три минуты перевернули игру с ног на голову и все же добыли нужный результат.
В параллельном матче "викинги" разгромили сборную Израиля - со счетом 4:1. Хотя, при этом исландцы забили два своих гола в конце поединка и после удаления в составе соперника.
Букмекеры видят именно в нашей национальной сборной явного фаворита этой пары. Если говорить об истории противостояний этих стран на футбольном поле, то в различных квалификациях команды встречались четыре раза. По одной победе у каждой из сторон, еще дважды Украина и Исландия расходились миром.
Матч финала плей-офф отбора к Евро-2024 между национальными сборными Украины и Исландии состоится во вторник, 26-го марта, в 21:45.
Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на платформе MEGOGO.
Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно
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