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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Украина - Исландия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию финала плей-офф отбора на Евро-2024 на 26.03.2024

Национальная сборная Украины
Обновлено

Украина - Исландия: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 26.03.2024 ⋊ Финал отбора на Евро-2024 на UA-Футбол

Украина - Исландия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию финала плей-офф отбора на Евро-2024 на 26.03.2024

Фото: uefa.com

Новина українською

Последний шаг к заветной путевке на чемпионат Европы. Завтра, 26-го марта сборная Украины под руководством Сергея Реброва сойдется с командой Исландии в финале плей-офф отбора к Евро-2024. Поединок пройдет в польском Вроцлаве на Городском стадионе.

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"Сине-желтые" в полуфинале заставили украинских болельщиков понервничать, однако в самой концовке встречи за три минуты перевернули игру с ног на голову и все же добыли нужный результат.

В параллельном матче "викинги" разгромили сборную Израиля - со счетом 4:1. Хотя, при этом исландцы забили два своих гола в конце поединка и после удаления в составе соперника.

Букмекеры видят именно в нашей национальной сборной явного фаворита этой пары. Если говорить об истории противостояний этих стран на футбольном поле, то в различных квалификациях команды встречались четыре раза. По одной победе у каждой из сторон, еще дважды Украина и Исландия расходились миром.

Матч финала плей-офф отбора к Евро-2024 между национальными сборными Украины и Исландии состоится во вторник, 26-го марта, в 21:45.

Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на платформе MEGOGO.

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Трансляция матча: Украина - Исландия
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Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>

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Комментарии
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Американец 2000
25.03.2024 в 15:58
У меня не показывает Мегого ((((( Где можно ещё смотреть ??? На Лайв ТВ тоже плохой сигнал (((((
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Комментарии 2
avatar
Американец 2000
25.03.2024 в 15:58
У меня не показывает Мегого ((((( Где можно ещё смотреть ??? На Лайв ТВ тоже плохой сигнал (((((
Ответить
0
0
sasha popov (Новомосковськ)
25.03.2024 в 16:28
Общественное должно показывать , з Боснією я дивився на громадському
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