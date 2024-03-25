Украина - Исландия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию финала плей-офф отбора на Евро-2024 на 26.03.2024

Последний шаг к заветной путевке на чемпионат Европы. Завтра, 26-го марта сборная Украины под руководством Сергея Реброва сойдется с командой Исландии в финале плей-офф отбора к Евро-2024. Поединок пройдет в польском Вроцлаве на Городском стадионе.

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"Сине-желтые" в полуфинале заставили украинских болельщиков понервничать, однако в самой концовке встречи за три минуты перевернули игру с ног на голову и все же добыли нужный результат.

В параллельном матче "викинги" разгромили сборную Израиля - со счетом 4:1. Хотя, при этом исландцы забили два своих гола в конце поединка и после удаления в составе соперника.

Букмекеры видят именно в нашей национальной сборной явного фаворита этой пары. Если говорить об истории противостояний этих стран на футбольном поле, то в различных квалификациях команды встречались четыре раза. По одной победе у каждой из сторон, еще дважды Украина и Исландия расходились миром.

Матч финала плей-офф отбора к Евро-2024 между национальными сборными Украины и Исландии состоится во вторник, 26-го марта, в 21:45.

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Трансляция матча В эфире Трансляция матча: Украина - Исландия Смотреть трансляцию