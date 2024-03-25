Яремчук: Надо завтра показать, что мы не на словах хорошие футболисты, а на деле

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук рассказал о готовности национальной команды к игре с Исландией.

"Есть ли у меня ритуалы перед игрой? Нет, надо хорошо готовиться в течение всей недели, быть профессионалами. Это и есть мой ритуал.

Считаю, что нам надо меньше говорить в прессе, что это матч нашей жизни, что надо обязательно побеждать. Нам надо меньше говорить, а больше делать на футбольном поле. Все мы понимаем, что это важный матч, все мы выступаем на высоком уровне в своих клубах. Представлять свою Украину - это совсем другое. Надо меньше говорить, и завтра делом показать на футбольном поле, что мы не на словах хорошие футболисты, а на деле.

Плюс ли, что теперь футболисты в сборной из разных клубов, а не только из "Шахтера" и "Динамо", как раньше? Это плюс для нашей страны, мы представляем лучшие чемпионаты мира. Конечно, тренерскому штабу непросто нас за несколько дней собрать в одну схему, чтобы мы одинаково думали, потому что в клубах играем по разным схемам. Тренерскому штабу сложно, но уровень футболистов вырос. Нужно это показывать на поле, потому что в прошлом матче мы это не сделали.

Кто лидер в сборной? У нас происходит смена поколений, приходят более молодые ребята. Конечно, нам не хватает Андрея Ярмоленко, Тараса Степаненко, их лидерских качеств. Иногда нужно, чтобы кто-то из старших "встряхнул" молодежь, в хорошем смысле слова. В таких ответственных матчах их опыт был бы полезным. Но сейчас есть достаточно людей, которые выступают на высоком уровне, и они могут подсказать.

Разговор между командой после игры с Боснией и Герцеговиной? Мы говорили о том, что у нас уже есть подобный опыт, после игры с Шотландией у нас была эйфория, что мы в шаге от Чемпионата мира, но в матче против Уэльса мы разочаровали всю страну, потом ходили плакались, и вытирали сопли друг другу. Говорили о том, что это не должно повториться, чтобы все очень серьезно отнеслись, забыли матч с Боснией, и отправились в отель с настроем на следующий матч. Ситуация в Украине не позволяет сейчас праздновать, нужно утешить наших болельщиков, и ребят, которые держат фронт", - сказал Роман Яремчук.