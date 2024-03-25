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Вспомните стартовый состав сборной Украины в домашнем матче против Исландии в квалификации к ЧМ-2018? Квиз от UA-Футбол
Кого было назвать сложнее всего?
Олександр Приходько
26 марта сборная Украины проведет крайне важный поединок за право сыграть на чемпионате Европы, который ближайшим летом пройдет в Германии. Подопечные Сергея Реброва в польском городе Вроцлав встретятся против команды Исландии. Эти сборные четыре раза играли между собой, пока сохраняется паритет: по разу оба коллектива праздновали победу и еще дважды была зафиксирована ничья.
Сегодня мы вам предлагаем вспомнить стартовый состав Украины в домашнем матче против исландцев в отборе к чемпионату мира 2018 года. Тот матч, кстати, стал дебютным для Андрея Шевченко во главе сборной Украины. Будет дана позиция футболиста и вам надо выбрать правильный ответ из трех предложенных. В вариантах ответов один футболист будет встречаться только раз, то есть он мог играть только на предложенной позиции.
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