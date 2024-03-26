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Украина - Исландия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча плей-офф за выход на Евро-2024
Украина - Исландия: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 26.03.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Фото: УАФ/ Автор - Андрій Ющак
26 марта сборная Украина сыграет с Исландией за выход на Евро-2024. Поединок пройдет в польском Вроцлаве на стадионе "Тарчинский Арена Вроцлав".
Подопечные Сергея Реброва в полуфинале одержали волевую победу над Боснией и Герцеговиной (2:1), забив два гола в самой концовке встречи. Исландцы разгромили Израиль со счетом 4:1.
Матч финала плей-офф отбора к Евро-2024 между национальными командами начнется в 21:45 по Киеву. Смотреть можно на MEGOGO, Футбол 1.
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Финал отбора к Евро-2024
26.03.2024. Вроцлав. "Тарчинский Арена Вроцлав".
Арбитр: Клеман Тюрпен (Франция)
Украина 21:45 Исландия
Текстовая онлайн-трансляция матча – матч-центр UA-Футбол >>>
Видеотрансляция: MEGOGO, Футбол 1
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