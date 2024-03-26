Украина - Исландия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча плей-офф за выход на Евро-2024

26 марта сборная Украина сыграет с Исландией за выход на Евро-2024. Поединок пройдет в польском Вроцлаве на стадионе "Тарчинский Арена Вроцлав".

Подопечные Сергея Реброва в полуфинале одержали волевую победу над Боснией и Герцеговиной (2:1), забив два гола в самой концовке встречи. Исландцы разгромили Израиль со счетом 4:1.

Матч финала плей-офф отбора к Евро-2024 между национальными командами начнется в 21:45 по Киеву. Смотреть можно на MEGOGO, Футбол 1.

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Финал отбора к Евро-2024

26.03.2024. Вроцлав. "Тарчинский Арена Вроцлав".

Арбитр: Клеман Тюрпен (Франция)

Украина 21:45 Исландия

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Видеотрансляция: MEGOGO, Футбол 1