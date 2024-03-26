  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Украина - Исландия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча плей-офф за выход на Евро-2024
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Украина - Исландия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча плей-офф за выход на Евро-2024

Национальная сборная Украины
Обновлено

Украина - Исландия: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 26.03.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Украина - Исландия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча плей-офф за выход на Евро-2024

Фото: УАФ/ Автор - Андрій Ющак

Новина українською

26 марта сборная Украина сыграет с Исландией за выход на Евро-2024. Поединок пройдет в польском Вроцлаве на стадионе "Тарчинский Арена Вроцлав".

Подопечные Сергея Реброва в полуфинале одержали волевую победу над Боснией и Герцеговиной (2:1), забив два гола в самой концовке встречи. Исландцы разгромили Израиль со счетом 4:1.

Матч финала плей-офф отбора к Евро-2024 между национальными командами начнется в 21:45 по Киеву. Смотреть можно на MEGOGO, Футбол 1.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football

Финал отбора к Евро-2024
26.03.2024. Вроцлав. "Тарчинский Арена Вроцлав".
Арбитр: Клеман Тюрпен (Франция)

Украина 21:45 Исландия

Текстовая онлайн-трансляция матча – матч-центр UA-Футбол >>>
Видеотрансляция: MEGOGO, Футбол 1

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Трансляция матча Украина - Исландия
Смотреть трансляцию

По теме
yellow-arrow
Лунин: Исландия более сложная команда, чем Босния и Герцеговина
yellow-arrow
Вспомните стартовый состав сборной Украины в домашнем матче против Исландии в квалификации к ЧМ-2018? Квиз от UA-Футбол
yellow-arrow
Вернидуб: Игрокам сборной надо меньше рассказывать, а больше делать на поле
Украина Исландия смотреть футбол онлайн
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
MEGOGO
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости