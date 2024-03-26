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Лунин: Исландия более сложная команда, чем Босния и Герцеговина

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Лунин: Исландия более сложная команда, чем Босния и Герцеговина

Фото: УАФ/ Автор - Андрій Ющак

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Вратарь сборной Украины Андрей Лунин поделился ожиданиями от финала плей-офф за выход на Евро-2024 против команды Исландии.

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"Сборная Исландии более сложная команда, чем Босния и Герцеговина. Более организованная команда, более силовая, и мне кажется, с большим опытом.

Матч будет 100% гораздо тяжелее и требовательнее", - сказал Лунин в комментарии YouTube-каналу УАФ.

Поединок Украина - Исландия пройдет сегодня, 26 марта и начнется в 21:45.

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Украина Исландия Андрей Лунин
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Источник:
YouTube-канал УАФ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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