Лунин: Исландия более сложная команда, чем Босния и Герцеговина

Вратарь сборной Украины Андрей Лунин поделился ожиданиями от финала плей-офф за выход на Евро-2024 против команды Исландии.

"Сборная Исландии более сложная команда, чем Босния и Герцеговина. Более организованная команда, более силовая, и мне кажется, с большим опытом.

Матч будет 100% гораздо тяжелее и требовательнее", - сказал Лунин в комментарии YouTube-каналу УАФ.