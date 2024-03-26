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"Класс украинской сборной выше". Кобин сделал прогноз на матч с Исландией

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"Класс украинской сборной выше". Кобин сделал прогноз на матч с Исландией

Фото: ФК Минай

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Бывший игрок сборной Украины Василий Кобин сделал прогноз на сегодняшнее противостояние между сборными Украины и Исландии.

"Убежден, что после поединка с боснийцами на прошлой неделе украинская сборная достаточно времени посвятила работе над ошибками. Потому что в Зенице ее игра не произвела целостного впечатления. Хорошо, что под занавес матча удалось добиться перелома.

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С боснийцами выручило то, что в концовке гости перешли на игру в два нападающих, к чему хозяева оказались не готовы и за позиционные просчеты были наказаны. Все же, думаю, что во Вроцлаве украинская сборная начнет по привычной схеме 4-1-4-1 с Артемом Довбиком на острие. А уже после перерыва возможны какие-то коррективы.

Кстати, Исландия довольно гибкая сборная, умеет по ходу матча перестроиться. Несколькими игроками интересуются серьезные зарубежные клубы. Нынешнее поколение исландской сборной голодное к большим победам, поэтому в упорстве ему не откажешь. Но все же, класс украинской сборной выше, к тому же, в ее составе есть исполнители из команд топ-чемпионатов. Поэтому ставлю на победу Украины - 2:0", - сказал Кобин.

Матч начнется в 21:45 по Киеву.

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Василий Кобин Украина Исландия
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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
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