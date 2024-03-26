Ярошенко: Исландцы не считают Украину очевидным фаворитом - даже как-то не боятся

Экс-игрок "Шахтера", "Металлиста" и ряда других украинских клубов Константин Ярошенко, который сейчас выступает за исландский "Троютюр", рассказал, как в Исландии относятся к сегодняшнему матчу отбора Евро-2024 Украина – Исландия.

"Они об УПЛ особо ничего не знают, "Шахтер" – еще да, иногда "Динамо". Если я спрошу у них футболистов этих клубов – они мне почти никого не назовут. Могли Мудрика тогда назвать, когда он зажигал в Лиге чемпионов и затем в "Челси" перешел, а сейчас спрашивают "Кто там играет в "Шахтере"? Кого ты можешь выделить? Расскажи.

Здесь, пожалуй, только АПЛ идеально знают. У нас даже был случай, что во время командной вечеринки одновременно шел матч "Интер" – "Милан" и что-то с нетоповыми командами Англии, то приоритет отдавался без сомнений вторым.

Мне сразу же написали, что будет "Fight" Украина – – Исландия. Я отвечаю – да-да! Они верят в свою сборную и не считают Украину прямо очевидным фаворитом. Я не знаю, просто даже как-то не боятся. Но, конечно, проявляют уважение.

В Боснии чувствовалось, что они боялись, а исландцы полностью уверены в себе. Но, думаю, перед матчем будет много предложений поспорить на что-нибудь, дискуссий. Командного просмотра матча у нас, скорее всего, не будет. Здесь это не столь популярно. После тренировок все едут домой или по делам, здесь конфиденциальность преобладает над коллективизмом. У нас в Украине за сборную все переживают, здесь такого нет, или они это не показывают. Нет какой-то страсти, – рассказал Ярошенко.