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Милевский: Если Мудрик забьет Исландии, именно в таком матче - покажет всем, что стоит таких денег

Национальная сборная Украины

Артем очень хочет, чтобы Михаил сегодня забил

Милевский: Если Мудрик забьет Исландии, именно в таком матче - покажет всем, что стоит таких денег

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший нападающий сборной Украины Артем Милевский поделился ожиданиями от матча плей-офф раунда отбора Евро-2024 против Исландии.

"Вообще-то, я жду гол от Миши Мудрика. Потому что давно, по-моему, он за сборную не забивал и будет символично и очень хорошо для него, если он забьет после перехода в "Челси" за сборную. Забьет Исландии, именно в таком матче и покажет всем, что стоит таких денег.

Он точно молодец. Поэтому, я очень хочу, чтобы он забил", - сказал Милевский.

Напомним, что матч Украина - Исландия начнется сегодня в 21:45, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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Артем Милевский Украина Исландия Михаил Мудрик
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Источник:
twitch Милевского
Опубликовал: Михаил Черныш
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