Милевский: Если Мудрик забьет Исландии, именно в таком матче - покажет всем, что стоит таких денег

Бывший нападающий сборной Украины Артем Милевский поделился ожиданиями от матча плей-офф раунда отбора Евро-2024 против Исландии.

"Вообще-то, я жду гол от Миши Мудрика. Потому что давно, по-моему, он за сборную не забивал и будет символично и очень хорошо для него, если он забьет после перехода в "Челси" за сборную. Забьет Исландии, именно в таком матче и покажет всем, что стоит таких денег.

Он точно молодец. Поэтому, я очень хочу, чтобы он забил", - сказал Милевский.