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Милевский: Если Мудрик забьет Исландии, именно в таком матче - покажет всем, что стоит таких денег
Артем очень хочет, чтобы Михаил сегодня забил
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший нападающий
"Вообще-то, я жду гол от Миши Мудрика. Потому что давно, по-моему, он за сборную не забивал и будет символично и очень хорошо для него, если он забьет после перехода в "Челси" за сборную. Забьет Исландии, именно в таком матче и покажет всем, что стоит таких денег.
Он точно молодец. Поэтому, я очень хочу, чтобы он забил", - сказал Милевский.
Напомним, что матч Украина - Исландия начнется сегодня в 21:45, а UA-Футбол проведет
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