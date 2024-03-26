Национальная сборная Украины
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Внезапно. Пропускаем. Исландия открыла счет в матче с Украиной. ВИДЕО
А все неплохо начиналось
Фото - Олександр Приходько / UA-Футбол
Сегодня, 26 марта, сборная Украины во Вроцлаве проводит финальный матч плей-офф раунда отбора на чемпионат Европы против Исландии.
Матч начался, казалось, неплохо, с преимуществом нашей команды. Но без вариантов, которые могли претендовать на гол.
Тем не менее, исландцы, на 30-й забили. Пара микроошибок, Гудмундссон "полчаса" возил мяч и дал метров с 25-ти под штангу – 0:1.
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Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.
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Siren05 (Мариуполь)
26.03.2024 в 22:49
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