Внезапно. Пропускаем. Исландия открыла счет в матче с Украиной. ВИДЕО

Сегодня, 26 марта, сборная Украины во Вроцлаве проводит финальный матч плей-офф раунда отбора на чемпионат Европы против Исландии.

Матч начался, казалось, неплохо, с преимуществом нашей команды. Но без вариантов, которые могли претендовать на гол.

Тем не менее, исландцы, на 30-й забили. Пара микроошибок, Гудмундссон "полчаса" возил мяч и дал метров с 25-ти под штангу – 0:1.

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Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.