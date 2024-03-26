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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Внезапно. Пропускаем. Исландия открыла счет в матче с Украиной. ВИДЕО

Национальная сборная Украины
Обновлено

А все неплохо начиналось

Внезапно. Пропускаем. Исландия открыла счет в матче с Украиной. ВИДЕО

Фото - Олександр Приходько / UA-Футбол

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 26 марта, сборная Украины во Вроцлаве проводит финальный матч плей-офф раунда отбора на чемпионат Европы против Исландии.

Матч начался, казалось, неплохо, с преимуществом нашей команды. Но без вариантов, которые могли претендовать на гол.

Тем не менее, исландцы, на 30-й забили. Пара микроошибок, Гудмундссон "полчаса" возил мяч и дал метров с 25-ти под штангу – 0:1.

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Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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Комментарии
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Siren05 (Мариуполь)
26.03.2024 в 22:49
Смотрел сегодня молодёжку - любо-дороого смотреть в отличие от этой игры...
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Комментарии 15
Siren05 (Мариуполь)
26.03.2024 в 22:49
Смотрел сегодня молодёжку - любо-дороого смотреть в отличие от этой игры...
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1
0
филанкрот (donetsk)
26.03.2024 в 23:45
але ж виграли
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0
0
Kaiso Vegas
26.03.2024 в 22:48
Одне питання хвилює: Довбика, з яким Циканков відмінно зіграний, планують випустити коли Циганков піде с поля?
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Вarcelinius
26.03.2024 в 22:52
Таки да. Долбое@изм от Серёжи называется. Я в ах.уе.
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Вarcelinius
26.03.2024 в 22:48
Как? КАК?!?! Выпустить Цыгана и не выпустить Довбика? Товарищи-панове, я считаю это умышленная диверсия.
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Siren05 (Мариуполь)
26.03.2024 в 22:46
Пока всё медленно и трусливо. Если не включат скорость и настойчивость, то труба!
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Вarcelinius
26.03.2024 в 22:49
Это они её уже включили.
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Не дармоед (Запорожье)
26.03.2024 в 22:44
Эти мегазвезды когда нибудь научатся играть в футбол.
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Вarcelinius
26.03.2024 в 22:44
Снова сопли жевали, катали... и первыми пропустили. Ну всё, как всегда. Классика украинской сборной.
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Не дармоед (Запорожье)
26.03.2024 в 22:42
Эти ебл.ны когда нибудь научатся играть в футбол.
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0
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Очманілий Заєць (Odessa)
26.03.2024 в 22:41
Для кого "несподівано"?
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0
0
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Очманілий Заєць (Odessa)
26.03.2024 в 22:41
Для кого "несподівано"?
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0
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mr.Smith
26.03.2024 в 22:40
Бей вперед комбинация придет- сказав Ребров перед матчем.Ісландія переможе в пів сили.
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MaximSK (Киев)
26.03.2024 в 22:34
Реброва надо убирать из сборной, он очень слабый тренер, все его игры в сборной были позорные, и даже тут в матче жизни проигрываем исландцем, ни одного момента не создали. Зачем было выпускать Малиновского никакого и Судакова, которые играть не умеют в футбол
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филанкрот (donetsk)
26.03.2024 в 23:44
затим,що Судаков віддав гольовий пас
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