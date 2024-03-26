Национальная сборная Украины
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Цыганков решает и сравнивает. Украина - Исландия 1:1. ВИДЕО
Еще ничего не ясно
Фото - Олександр Приходько / UA-Футбол
Исландцы, на 30-й забили. Пара микророшибок, Гудмундссон полчаса возил мяч и дал метров с 25-ти под штангу – 0:1.
Тем не менее, после перерыва Цыганков взял на себя и в стиле Ярмоленко, сместился с фланга и дал отлично – 1:1 к 55-й минуте. Еще ничего не ясно!
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Romerik (YNWA)
26.03.2024 в 23:52
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