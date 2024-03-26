Цыганков решает и сравнивает. Украина - Исландия 1:1. ВИДЕО

Сборная Украины во Вроцлаве сыграла финальный матч плей-офф раунда отбора на чемпионат Европы против Исландии.

Исландцы, на 30-й забили. Пара микророшибок, Гудмундссон полчаса возил мяч и дал метров с 25-ти под штангу – 0:1.

Тем не менее, после перерыва Цыганков взял на себя и в стиле Ярмоленко, сместился с фланга и дал отлично – 1:1 к 55-й минуте. Еще ничего не ясно!