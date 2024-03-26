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Национальная сборная Украины

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Цыганков решает и сравнивает. Украина - Исландия 1:1. ВИДЕО

Национальная сборная Украины
Обновлено

Еще ничего не ясно

Цыганков решает и сравнивает. Украина - Исландия 1:1. ВИДЕО

Фото - Олександр Приходько / UA-Футбол

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сборная Украины во Вроцлаве сыграла финальный матч плей-офф раунда отбора на чемпионат Европы против Исландии.

Исландцы, на 30-й забили. Пара микророшибок, Гудмундссон полчаса возил мяч и дал метров с 25-ти под штангу – 0:1.

Тем не менее, после перерыва Цыганков взял на себя и в стиле Ярмоленко, сместился с фланга и дал отлично – 1:1 к 55-й минуте. Еще ничего не ясно!

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Комментарии
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Romerik (YNWA)
26.03.2024 в 23:52
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Комментарии 2
Romerik (YNWA)
26.03.2024 в 23:52
.
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under21 (Львів)
26.03.2024 в 23:07
березень 2024 року, а тут далі пишуть російською і перекладають гугл-транслейтом, бо і так сойдьот
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