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Национальная сборная Украины

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Мудрик выводит нас на Евро! Забивает, и 2:1. ВИДЕО

Национальная сборная Украины
Обновлено

Успели забить Исландии

Мудрик выводит нас на Евро! Забивает, и 2:1. ВИДЕО

Фото: Оксана Васильєва

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сборная Украины во Вроцлаве сыграла финальный матч плей-офф раунда отбора на чемпионат Европы против Исландии.

Исландцы, на 30-й забили. Пара микроошибок, Гудмундссон полчаса возил мяч и дал метров с 25-ти под штангу – 0:1.

После перерыва Цыганков взял на себя в стиле Ярмоленко, сместился с фланга и дал отлично – 1:1 к 55-й минуте.

Наша сборная искала свои шансы, и все-таки нашла! Веерная атака, чистая, и Мудрик метров с 20-ти дал под штангу! Не сильно, но точно! 2:1! Мы в 15 минутах от Евро!

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