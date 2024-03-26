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Мудрик выводит нас на Евро! Забивает, и 2:1. ВИДЕО
Успели забить Исландии
Фото: Оксана Васильєва
Сборная Украины во Вроцлаве сыграла финальный матч плей-офф раунда отбора на чемпионат Европы против Исландии.
Исландцы, на 30-й забили. Пара микроошибок, Гудмундссон полчаса возил мяч и дал метров с 25-ти под штангу – 0:1.
После перерыва Цыганков взял на себя в стиле Ярмоленко, сместился с фланга и дал отлично – 1:1 к 55-й минуте.
Наша сборная искала свои шансы, и все-таки нашла! Веерная атака, чистая, и Мудрик метров с 20-ти дал под штангу! Не сильно, но точно! 2:1! Мы в 15 минутах от Евро!
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