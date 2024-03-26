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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Известна группа сборной Украины на ЕВРО

Национальная сборная Украины
Обновлено

Украина победила Исландию и квалифицировалась на Евро

Известна группа сборной Украины на ЕВРО

Фото - Олександр Приходько / UA-Футбол

Новина українською

26 марта состоялся финальный матч квалификации на Евро-2024 для сборной Украины, которая сыграла против Исландии (2:1).

Украинцы закрепили свою победу во втором тайме и квалифицировались на чемпионат Европы, где уже известны соперники.

Соперники Украины в группе Е:

  • Бельгия
  • Словакия
  • Румыния

Сине-желтые сыграют свой первый матч против сборной Румынии.

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Источник:
UA-Football
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
27.03.2024 в 01:09
Є всі шанси вийти з групи з першого місця. Головне, щоб всі найкращі гравці нашої збірної були здорові і в гарній ігровій формі, а це, насамперед, Циганков, Ярмоленко, Зінченко, Довбик/Ванат, Забарний, Миколенко, Лунін/Бущан, Бражко, Шапаренко, Бульський/Судаков, а також Мудрик/ Волошин та Тимчик/Конопля, ну і може варто підтягнути у збірну нових гравців, наприклад, Брагару.
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Комментарии 5
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
27.03.2024 в 01:09
Є всі шанси вийти з групи з першого місця. Головне, щоб всі найкращі гравці нашої збірної були здорові і в гарній ігровій формі, а це, насамперед, Циганков, Ярмоленко, Зінченко, Довбик/Ванат, Забарний, Миколенко, Лунін/Бущан, Бражко, Шапаренко, Бульський/Судаков, а також Мудрик/ Волошин та Тимчик/Конопля, ну і може варто підтягнути у збірну нових гравців, наприклад, Брагару.
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0
0
download1 (huyersk)
27.03.2024 в 00:49
це щойно стало відомо, чи що...журналюги..
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Siren05 (Мариуполь)
27.03.2024 в 00:03
Первый раз без топ сборной в группе. Вполне можно выйти из группы. Но булки не расслаблять!
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download1 (huyersk)
27.03.2024 в 00:49
Бельгія топ, даров
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Michael-K (Івано-Франківськ)
26.03.2024 в 23:52
Можна грати! Цілком під силу вийти з групи!
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