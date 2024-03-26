Национальная сборная Украины
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Известна группа сборной Украины на ЕВРО
Украина победила Исландию и квалифицировалась на Евро
Фото - Олександр Приходько / UA-Футбол
26 марта состоялся финальный матч квалификации на Евро-2024 для сборной Украины, которая сыграла против Исландии (2:1).
Украинцы закрепили свою победу во втором тайме и квалифицировались на чемпионат Европы, где уже известны соперники.
Соперники Украины в группе Е:
- Бельгия
- Словакия
- Румыния
Сине-желтые сыграют свой первый матч против сборной Румынии.
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Источник:UA-Football
Опубликовал: Екатерина Власова
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27.03.2024 в 01:09
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