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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Впервые в истории сборная Украины одержала две подряд волевые победы

Национальная сборная Украины

Дважды по 2:1 с 0:1

Впервые в истории сборная Украины одержала две подряд волевые победы

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

Новина українською

Сборная Украины выиграла плей-офф квалификации Евро-2024 на пути В Лиги наций. Особенностью стало то, что команда Сергея Реброва оба матча выиграла со счетом 2:1, проигрывая в ходе встречи 0:1.

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Сперва так было с Боснией и Герцеговиной в полуфинале, затем – с Исландией в финале.

Это первый случай в истории украинского футбола, когда сборная одержала две подряд волевые победы.

Всего в официальных матчах сборная Украины одержала восемь волевых побед. Четыре из них – под руководством Сергея Реброва.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
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