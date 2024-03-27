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Впервые в истории сборная Украины одержала две подряд волевые победы
Дважды по 2:1 с 0:1
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
Сборная Украины выиграла плей-офф квалификации Евро-2024 на пути В Лиги наций. Особенностью стало то, что команда Сергея Реброва оба матча выиграла со счетом 2:1, проигрывая в ходе встречи 0:1.
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Сперва так было с Боснией и Герцеговиной в полуфинале, затем – с Исландией в финале.
Это первый случай в истории украинского футбола, когда сборная одержала две подряд волевые победы.
Всего в официальных матчах сборная Украины одержала восемь волевых побед. Четыре из них – под руководством Сергея Реброва.
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