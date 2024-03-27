  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. "Для наших воинов и всей Украины". Бражко - о выходе на Евро-2024
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Для наших воинов и всей Украины". Бражко - о выходе на Евро-2024

Национальная сборная Украины

Хавбек поделился эмоциями после победы Украины над Исландией

"Для наших воинов и всей Украины". Бражко - о выходе на Евро-2024

Фото: УАФ/ Автор - Андрій Ющак

Новина українською

Полузащитник сборной Украины Владимир Бражко прокомментировал победу над Исландией (2:1) и выход на Евро-2024.

"Эта победа для Украины, для наших воинов, для всех украинцев. Нет слов, чтобы описать все, спасибо за поддержку и очень хочется как можно быстрее вернуться на родные и полные трибуны. Спасибо, Украина!", - написал Бражко на своей странице в Instagram.

Напомним, Украина сыграет в группе Е, где ее соперниками станут Бельгия, Словакия и Румыния.

Читайте такжеКамбэк, важность которого невозможно переоценить. ФОТОрепортаж с матча Украина - Исландия 2:1
По теме
yellow-arrow
Мудрик: Гол в ворота Исландии - один из самых важных в моей карьере
yellow-arrow
Шевченко лично поблагодарил тренера сборной Исландии за то, что его семья приняла беженцев
yellow-arrow
Петряк: Оркостан, посмотрите, как Украина играет на Евро через VPN
Украина Исландия Владимир Бражко
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Instagram
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости