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"Для наших воинов и всей Украины". Бражко - о выходе на Евро-2024
Хавбек поделился эмоциями после победы Украины над Исландией
Фото: УАФ/ Автор - Андрій Ющак
Полузащитник сборной Украины Владимир Бражко прокомментировал победу над Исландией (2:1) и выход на Евро-2024.
"Эта победа для Украины, для наших воинов, для всех украинцев. Нет слов, чтобы описать все, спасибо за поддержку и очень хочется как можно быстрее вернуться на родные и полные трибуны. Спасибо, Украина!", - написал Бражко на своей странице в Instagram.
Напомним, Украина сыграет в группе Е, где ее соперниками станут Бельгия, Словакия и Румыния.
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Источник:Instagram
Опубликовал: Алина Ерофеева
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