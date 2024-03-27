"Для наших воинов и всей Украины". Бражко - о выходе на Евро-2024

Полузащитник сборной Украины Владимир Бражко прокомментировал победу над Исландией (2:1) и выход на Евро-2024.

"Эта победа для Украины, для наших воинов, для всех украинцев. Нет слов, чтобы описать все, спасибо за поддержку и очень хочется как можно быстрее вернуться на родные и полные трибуны. Спасибо, Украина!", - написал Бражко на своей странице в Instagram.