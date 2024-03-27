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Зинченко пытался спасти фаната от полиции после матча с Исландией

Национальная сборная Украины

Александр встал на защиту болельщика

Зинченко пытался спасти фаната от полиции после матча с Исландией

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

26 марта состоялся финальный матч плей-офф отбора на Евро-2024 между Украиной и Исландией. Команда Сергея Реброва одержала победу со счетом 2:1 и вышла на чемпионат Европы.

В соцсети попало видео, как несколько болельщиков начали на радостях выбегать на поле. Двое из них подошли по очереди к Александру Зинченко, чтобы сфотографироваться с капитаном "сине-желтых".

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Если первому удалось успешно сделать селфи и покинуть поле, то второго пытался поймать полицейский. Это увидел Александр и сразу вмешался, пытаясь защитить парня от представителя стражи порядка и объяснить, что так нельзя обращаться с фанатами.

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Украина Исландия Александр Зинченко
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Источник:
ВЗБІРНА
Опубликовал: Алина Ерофеева
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