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Зинченко пытался спасти фаната от полиции после матча с Исландией
Александр встал на защиту болельщика
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
26 марта состоялся финальный матч плей-офф отбора на Евро-2024 между Украиной и Исландией. Команда Сергея Реброва одержала победу со счетом 2:1 и вышла на чемпионат Европы.
В соцсети попало видео, как несколько болельщиков начали на радостях выбегать на поле. Двое из них подошли по очереди к Александру Зинченко, чтобы сфотографироваться с капитаном "сине-желтых".
Если первому удалось успешно сделать селфи и покинуть поле, то второго пытался поймать полицейский. Это увидел Александр и сразу вмешался, пытаясь защитить парня от представителя стражи порядка и объяснить, что так нельзя обращаться с фанатами.
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