Евроинтеграция. ФОТОрепортаж с матча Украина - Исландия 2:1

Эмоциональный был матч. Эмоциональный и исторический. В четвертый раз подряд Украина прошла в финальную часть чемпионата Европы, воспользовавшись лазейкой из Лиги наций. И хоть игра против Исландии проходила не в Украине, атмосфера в польском Вроцилаве была по-настоящему домашней.

Фотографиями с матча изобилует Интернет. Однако у каждого фотографа - особый взгляд, уникальный ракурс. Свою версию событий представляет и Михаил Лозовой.

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