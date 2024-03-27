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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Евроинтеграция. ФОТОрепортаж с матча Украина - Исландия 2:1

Национальная сборная Украины

Исторический вечер во Вроцлаве

Евроинтеграция. ФОТОрепортаж с матча Украина - Исландия 2:1

Фото - Михайло Лозовий / UA-Футбол

Михаил Лозовой Автор UA-Футбол
Новина українською

Эмоциональный был матч. Эмоциональный и исторический. В четвертый раз подряд Украина прошла в финальную часть чемпионата Европы, воспользовавшись лазейкой из Лиги наций. И хоть игра против Исландии проходила не в Украине, атмосфера в польском Вроцилаве была по-настоящему домашней.

Фотографиями с матча изобилует Интернет. Однако у каждого фотографа - особый взгляд, уникальный ракурс. Свою версию событий представляет и Михаил Лозовой.

Фотогалерея

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