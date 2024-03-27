Национальная сборная Украины
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Евроинтеграция. ФОТОрепортаж с матча Украина - Исландия 2:1
Исторический вечер во Вроцлаве
Фото - Михайло Лозовий / UA-Футбол
Эмоциональный был матч. Эмоциональный и исторический. В четвертый раз подряд Украина прошла в финальную часть чемпионата Европы, воспользовавшись лазейкой из Лиги наций. И хоть игра против Исландии проходила не в Украине, атмосфера в польском Вроцилаве была по-настоящему домашней.
Фотографиями с матча изобилует Интернет. Однако у каждого фотографа - особый взгляд, уникальный ракурс. Свою версию событий представляет и Михаил Лозовой.
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