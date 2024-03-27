Не Титаник - ледокол! Акценты зрителя на игре Украины с Исландией

Истерия капризного болельщика продолжала нагнетаться накануне решающего матча за выход на Евро. Комплекс завышенной самооценки достиг своего апогея: неудача с Исландией грозила принять масштабы исторической катастрофы. Комментатор игры сформулировал это так: “Мы норм, или мы проваливаемся!”. Ни больше, ни меньше.

Команду Реброва уже успели окрестить “золотым поколением” Украины, а кому больше дано, с того больше и спрашивается. Между тем, соперник вполне годился для роли айсберга, напоровшись на который шикарный лайнер пойдет ко дну. Вы услышали этот треск на 30-й минуте? Так вот, вам таки-почудилось.

По окончании поединка наш коуч скажет, что все было под контролем. И даже такой непререкаемый авторитет, как моя жена, сразу после гола Гудмундссона заключила: “Хорошо, что не наши забили первые!” Правда, добавив: “Но этот гусь мне сразу не понравился - у него на лбу было написано, что забьет”.

Я понимаю, что быть специалистом по камбэкам - сомнительная честь для целого “золотого” поколения, но народная мудрость не зря гласит: все хорошо, что хорошо кончается. И если воображаемый “Титаник” на ваших глазах трансформируется в ледокол “Ответ ребром-2”, то победа от этого будет лишь слаще и весомее.

Малиновский, Цыганков и Яремчук вместо Зинченко, Зубкова и Довбика - эти изменения в стартовом составе нам анонсировал накануне еще Маркевич-старший. Прогнозируемо наибольший эффект произвело возвращение Виктора, по счастью успевшего залечиться к кульминации сезона (само Евро вынесем за его пределы).

Исландцы столь же ожидаемо предстали более адекватным визави для игры в футбол. А не ее суррогата, коим часто пользуются для достижения результата - та же Босния, к примеру. Благодаря этому - когда команды играют, а не мучаются, матч вышел более зрелищным и содержательным.

Украине понадобилось полтайма, чтобы сравнять счет, и еще полчаса - чтобы выйти вперед. Гол Мудрика расставил всех по местам: после него, по большому счету, игра была сделана. Шла 84-я минута - на сей раз бальзам на израненные души болельщиков пролился на четыре минуты раньше. Но кайф был еще большим.

Конечно, если внимать сладкоречивым байкам о “шестой-седьмой команде в Европе”, волевые сценарии Реброва покажутся дурным тоном. Но, я очень надеюсь на вменяемых читателей, у которых достаточно ума, чтобы понять: мы не волшебники - мы только учимся.

В отличие от поединка с Боснией, где на победу мы толком не наиграли, во Вроцлаве был зафиксирован почти кристально закономерный счет. Все по делу. И это лишь подчеркивает испытываемое удовлетворение от результата.

Детская непосредственность зрителя возвела в ранг “льва матча” автора решающего гола. Ну, меня эти игрища интересуют постольку поскольку. Могу лишь сказать, что в ключевых эпизодах игры, с Исландией он больше не запомнился ничем. А вот за Боснию, где он был и эффектнее и эффективнее, критиковали…

Ярчайшей фигурой на поле во Вроцлаве для меня стал Судаков - эдакий генеральный конструктор победы. Невозможно также не отметить и Цыганкова. Если говорить о личностях, то игру сделал этот тандем. Тренеры не любят кого-либо выделять: футбол - командная игра, но мы же с вами болельщики…

Прежде чем подводить итоги отборочной кампании, предлагаю вернуться на год назад, когда Ребров принимал команду. К слову, вчера исполнился ровно год с того момента, когда сборную в последний раз возглавлял не он. Кто-нибудь заикался тогда о “золотом поколении”? Вообще, кто-нибудь помнит, в каком состоянии была команда?

Не спешу с дифирамбами в адрес тренера. Пока он делает то, что должен, но и критиковать его решительно не за что. Хотите считать это программой-минимум - ваше право. Но тогда максимумом должен стать выход из группы с Бельгией, Румынией и Словакией. Я не оговорился: именно максимумом. А там уже - как Бог даст…

Но когда “диванные эксперты” требуют выхода в плей-офф чуть ли не с первого места, когда говорят о “трусливой” игре, когда игнорируются все нынешние реалии, заканчивая небывалым падением уровня УПЛ - здесь, как говорится, медицина бессильна.

Сборная состоит, по большей части, из “легионеров”, говорите? А сколько из них может похвастаться игровой стабильностью в своих клубах? Словом, закатываем губу, господа! Мы все еще находимся на том уровне, когда нужно просто радоваться каждой победе и благодарить Бога за то, что имеем. За то, что и это Евро не пройдет без нас.

Как ни удивительно, мы все еще не Англия и не Франция. И наш путь наверх все так же тернист и каменист. Шаг за шагом. В этом смысле, поразителен прогресс юношеского и молодежного футбола в стране: впервые в свои возрастные финальные турниры Евро вышли все, кто только мог. И это - не считая Олимпиады.

Было бы печальным парадоксом, если бы из этого блестящего ряда выпала главная команда страны. Но, к счастью, теперь нам есть за кого болеть на всех этажах.

Не сомневаюсь, что будет сделано все возможное для нормальной подготовки национальной сборной. Но лично для меня мерилом эффективности работы новой УАФ станет судьба олимпийской команды. Об историческом успехе которой столько трубилось. Ее подготовка, а главное - ее состав скажут нам обо всем.

При всей очевидной второстепенности турнира, речь идет о престиже страны. Что вы говорите? Да, теперь самое время вызвать на манеж шумного размалеванного дядьку в рыжем парике с большим круглым носом и транспарантом в руках: “Уберите Ротаня!!!”

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