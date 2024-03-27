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"Осталось только на поле боя победить москалей". Легенда тернопольской Нивы – об успехе сборной Украины
Когда поддержка дорогого стоит
Фото - Михайло Лозовий / UA-Футбол
Один из гвардейцев украинского футбола, неизменный капитан тернопольской "Нивы" 80-х – начала 2000-х годов, Игорь Бискуп поделился мыслями о выступлении сборной Украины в полуфинале и финале плей-офф квалификации Евро-2024, где с одинаковым счетом 2:1 были обыграны боснийцы и исландцы.
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Эти победы открыли команде Сергея Реброва путь в финальную часть континентального первенства.
- Приятно отметить, что в двух матчах подряд, проигрывая 0:1, наши футболисты нашли в себе силы добиться столь важных для Украины побед, - сказал Бискуп. – В тяжелом поединке с Исландией решающий гол Цыганкова значил много. Вчера был выставлен оптимальный состав, что и помогло добиться успеха.
Впечатлила атмосфера на стадионе во Вроцлаве, где нашу сборную горячо поддерживали наши соотечественники. Кто, как ни украинцы, нас еще так поддержит! Осталось только на поле боя победить москалей. Все будет Украина!
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