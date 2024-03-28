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Лунин: Главное, чтобы все закончили сезон без травм и и подготовились на 100%
Голкипер сборной отметил, что команду ожидает непростой турнир
Фото - Михайло Лозовий / UA-Футбол
Голкипер сборной Украины Андрей Лунин поделился впечатлениями от выхода команды на Евро-2024.
"Мы понимаем, что Евро – это уже большой турнир. Там будет тяжело, нужно хорошо подготовиться. Главное, чтобы сейчас все закончили сезон без травм, собрались и подготовились на сто процентов.
Прекрасно понимаю, что сейчас эйфория, поехать на Евро. Надо также пытаться дать определенный результат. Выполнен только минимум, я считаю. Все говорят, что это очень перспективная сборная, поэтому мы должны соответствовать. Получится или нет – увидим на Евро", - сказал Лунин YouTube-каналу ТРЕНДЕЦЬ.
Напомним, Украина сыграет в группе Е, где ее соперниками станут Бельгия, Словакия и Румыния.
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