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Шевченко: Команда не праздновала выход на Евро, осознавая, что происходит. Наши мысли с народом и солдатами

Национальная сборная Украины

Главная цель матчей Украины - заставить людей говорить о нашей стране

Шевченко: Команда не праздновала выход на Евро, осознавая, что происходит. Наши мысли с народом и солдатами

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Президент УАФ Андрей Шевченко прокомментировал квалификацию Евро-2024 для украинской сборной, подчеркнув какой месседж для мира несет команда.

Это был эмоциональный момент. Это была очень сложная квалификация. Мы показали замечательный командный дух, играли в замечательный футбол. Плей-офф был сложным, но мы показали большой характер. В этот тяжелый момент игроки сумели подарить нашим людям момент радости. Это был важный момент. "Моральная квалификация" для поддержки украинского народа.

Команда не праздновала, осознавая, что происходит. Наши мысли с народом и солдатами. Мы подарили им момент радости. Это было действительно очень хорошо.

Мы должны оказывать всяческую поддержку нашим людям. Футбол имеет огромное значение, он может объединить людей и принести облегчение нашему молодому поколению. Трудно поверить, что мы пытаемся жить нормальной жизнью и играть в футбол во время войны. Мы боремся за это, чтобы иметь нормальную жизнь.

Мы показали, что у нас есть характер и качество. На человеческом уровне это был важный момент. Мы стараемся донести позитивный месседж до мира. Наша цель - заставить людей говорить об Украине, чтобы получить большую поддержку.

Напомним, что в решающих матчах квалификации Евро-2024 Украина одолела Боснию и Герцоговину (2:1), а также Исландию (2:1).

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Источник:
gianlucadimarzio.com
Опубликовал: Виктор Иванчук
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