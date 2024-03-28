Шевченко: Команда не праздновала выход на Евро, осознавая, что происходит. Наши мысли с народом и солдатами

Президент УАФ Андрей Шевченко прокомментировал квалификацию Евро-2024 для украинской сборной, подчеркнув какой месседж для мира несет команда.

Это был эмоциональный момент. Это была очень сложная квалификация. Мы показали замечательный командный дух, играли в замечательный футбол. Плей-офф был сложным, но мы показали большой характер. В этот тяжелый момент игроки сумели подарить нашим людям момент радости. Это был важный момент. "Моральная квалификация" для поддержки украинского народа.

Команда не праздновала, осознавая, что происходит. Наши мысли с народом и солдатами. Мы подарили им момент радости. Это было действительно очень хорошо.

Мы должны оказывать всяческую поддержку нашим людям. Футбол имеет огромное значение, он может объединить людей и принести облегчение нашему молодому поколению. Трудно поверить, что мы пытаемся жить нормальной жизнью и играть в футбол во время войны. Мы боремся за это, чтобы иметь нормальную жизнь.

Мы показали, что у нас есть характер и качество. На человеческом уровне это был важный момент. Мы стараемся донести позитивный месседж до мира. Наша цель - заставить людей говорить об Украине, чтобы получить большую поддержку.