Сергей Чуйченко: Ребров в очередной раз продемонстрировал свое тренерское умение

Завоевание сборной Украины путевки на чемпионат Европы 2024 года, вне всякого сомнения, является пока что событием номер один в нашем футболе. Изо дня в день эта тема не сходит со страниц газет и ленты новостей и блогов интернет-изданий. Впечатлениями о решающем поединке финала плей-офф квалификации континентального первенства делятся футбольные специалисты и эксперты, журналисты и болельщики. В разговоре с корреспондентом UA-Футбол сделал это и известный по выступлениям в "Днепре", "Полиграфтехнике"/"Александрии", "Ворскле", "Нефтянике" и "Металлисте" бомбардир Сергей Чуйченко.

- Особо хотел бы отметить игру сборной Украины во втором тайме, - сказал он. - Понятно, что наша команда в этом игровом отрезке добавила и стала играть более агрессивно, ведь ей уже некуда было деваться. Хотя в первой половине встречи были хорошие моменты у Миколенко, Судакова, да и Забарный угрожал воротам после подачи углового. В поединке с Исландией мне очень понравились Мудрик, Цыганков и Судаков. А еще – Конопля. Все эти футболисты провели матч на высоком уровне. Упомянутая четверка – это те игроки, на которых тренерскому штабу национальной сборной можно рассчитывать и дальше. Понятно, что Сергей Ребров настраивал подопечных соответствующим образом, ведь Исландия – неплохая команда. Вспомните хотя бы ее предыдущую игру в полуфинале плей-офф квалификации Евро-2024 с Израилем, в которой она проявила характер и победила 4:1. Что ни говорите, а четыре гола в матче такого значения – это все же немало! Естественно, сборная Исландии – это не уровень Испании или Италии, но соперник все же достаточно серьезный. Это грамотная команда, сбалансированная во всех линиях. Вообще, сейчас все сборные по своему уровню несколько выровнялись, поэтому говорить, что какая-то из них сильнее, а какая-то слабее, не приходится. Все плюс-минус равны по силе. За счет индивидуального мастерства отдельных футболистов и проявляется способность добиваться командного успеха. Как, скажем, у того же Цыганкова, который сместившись с правого фланга в центр, в своем стиле забил эффектный и очень важный мяч. В эпизоде, предшествующем результативному удару, отличную диагональную передачу из глубины поля сделал Судаков.

Что касается автора второго гола, Мудрика, то этот футболист выделяется в составе нашей сборной. На любом участке поля он способен отрываться за счет своей природной скорости и демонстрировать хорошую технику. Начавшаяся с Цыганкова многоходовка продолжилась передачей Судакова на Мудрика, а завершилась не менее эффектным взятием ворот Исландии. Все голевые атаки украинской команды были проведены здорово, и в других моментах можно было еще забивать. К сожалению, в завершающей стадии не хватало самой малости. Но как бы то ни было, а в борьбе за путевку на Евро-2024 сборная Украины заслуженно победила.

Высказался Сергей Чуйченко и по поводу изменений в составе нашей сборной, которые бросились в глаза по сравнению с предыдущим матчем с Боснией и Герцоговиной. В отличие от полуфинала плей-офф квалификации первенства Европы, в игре с Исландией в стартовом составе появилось три "новых" игрока - Малиновский, Цыганков и Яремчук, а вот участники поединка в Зенице Зинченко, Зубков и Довбик оказались на скамье запасных.

– Представители тренерского и медицинского штабов сборной Украины знают больше, чем мы с вами, – продолжает Чуйченко. – Именно они в курсе того, кто из футболистов готов лучше на конкретный матч. Ведь игроки получают нагрузку, поэтому могут иметь место усталость и микротравмы. Так что когда тренеры определяли стартовый состав на поединок с Исландией, они понимали, что кто-то в предыдущей игре "наелся", и нужна "свежая кровь". Могу сказать, что и вышедший в "старте" вместо Довбика Яремчук в этой встрече отыграл хорошо. Это право он завоевал благодаря игре с боснийцами, когда выйдя на поле на последние пятнадцать минут, сделал результат, отличившись забитым мячом и голевой передачей. Зинченко, как мне кажется, тренерский штаб дал возможность отдохнуть.

Тем более что он не так давно восстановился от травмы – вот ему и было тяжело. Именно поэтому была предоставлена ​​возможность сыграть Малиновскому. Впрочем, факту сделанных замен в составе я ничуть не удивился, ведь не могут все футболисты отыграть на сто процентов все матчи. И как показал ход событий, Сергей Ребров и К* в своих решениях не ошиблись. Это еще раз доказывает тренерское умение рулевого сборной. Везде, где он работал, ему удается делать это качественно – так было в киевском "Динамо", так было и в зарубежных клубах – саудовском "Аль-Ахли", венгерском "Ференцвароше" и "Аль-Айне" из ОАЭ. Поэтому мне очень приятно констатировать, что сборная Украины под руководством Реброва вполне заслуженно прошла в финальную часть чемпионата Европы, сделав значимый подарок нашему народу и воинам ВСУ.