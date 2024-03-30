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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Джулай: Имеем беспрецедентный сезон для сборных

Национальная сборная Украины

Высказался об успехах взрослой и юношеских сборных Украины

Джулай: Имеем беспрецедентный сезон для сборных

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Блогер и комментатор Дмитрий Джулай поделился эмоциями о попадании трех сборных Украины в финальную часть чемпионата Европы.

"Все сборные вышли на Евро. Добавляем к этому Олимпиаду и имеем беспрецедентный сезон для сборных. Это лучшее, что может быть. Этот опыт незаменим для любого поколения. Это очень приятно. Вы видите четыре подряд участия сборных на Евро. Мы своего времени тоже на что-то подобное надеялись, но в плей-офф все складывалось по-другому.

Надеюсь, что не забудут об олимпийской сборной, потому что это тоже важно. Каких футболистов увезут. Пока что, кажется, нет какого-либо четкого видения", — сказал Джулай.

Напомним, сборная Украины на групповой стадии Евро-2024 сыграет с командами Бельгии, Словакии и Румынии.

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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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