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Жребий Шахтера, испуганное Динамо, подозрительное судейство и Зозуля-гейт. ТаТоТаке №126

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Жребий Шахтера, испуганное Динамо, подозрительное судейство и Зозуля-гейт. ТаТоТаке №126
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Последний тур УПЛ показал немало глобальных проблем наших команд и всего украинского футбола.

Сергей Болотников и Михаил Спиваковский удивят вас цифрами, инсайдами и размышлениями.

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В статье: Роман Зозуля Тарас Степаненко Игорь Суркис арбитры Бенфика (Лиссабон) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) ФК Александрия тренер Луиш Каштру Днепр-1
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Источник:
ТаТоТаке

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Комментарии (3)
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Пришта Литин (Киев)
17.12.2019 в 11:57
Бенфика обует шлЮхтер во все тапки)
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-1
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Инспектор ( )
17.12.2019 в 14:48
Этого пока никто знать не может. Говорили что Динамо пройдет Лугано одной левой
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0
0
ascent (Луксор)
17.12.2019 в 11:26
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