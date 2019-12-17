Жребий Шахтера, испуганное Динамо, подозрительное судейство и Зозуля-гейт. ТаТоТаке №126
Новости и аналитика
Последний тур УПЛ показал немало глобальных проблем наших команд и всего украинского футбола.
Сергей Болотников и Михаил Спиваковский удивят вас цифрами, инсайдами и размышлениями.
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Источник:ТаТоТаке
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Комментарии (3)
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Пришта Литин (Киев)
17.12.2019 в 11:57
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Инспектор ( )
17.12.2019 в 14:48
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0
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ascent (Луксор)
17.12.2019 в 11:26
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0
-1
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