Предатель и не патриот. Как Олегу Саленко запрещали переходить в киевское Динамо

В конце 80-х годов прошлого столетия, когда вовсю набрало ход кооперативное движение, а ряд украинских клубов перешли на хозрасчет (днепропетровский "Днепр", киевское "Динамо", донецкий "Шахтер" и запорожский "Металлург"), внимание многих болельщиков тогдашнего СССР было приковано к громкому скандалу. Скандалу, которому суждено было войти в историю киевского, украинского и советского футбола как первому в своем роде. Речь идет о переходе нападающего Олега Саленко из "Зенита" в "Динамо" (Киев), ставшим дебютным по части купли-продажи футболиста.

С ЯРЛЫКОМ ПРЕДАТЕЛЯ

На ту пору клуб из столицы Украины уже имел профессиональный статус, хотя привычное для нынешнего футбола слово "трансфер" еще не применялось. Приглянувшийся динамовцам 19-летний форвард с украинской фамилией (отец Олега родом из Кривого Рога) получил предложение переехать в Киев еще в 1988-м, что буквально взбудоражило тогдашний Ленинград. Да что там Ленинград – весь российский футбольный бомонд, ревностно относившийся к успехам команды Валерия Лобановского! Мало кто пытался по-настоящему вникнуть в ситуацию, не говоря уже о толерантном отношении к решению молодого человека, пожелавшему сменить место работы и жительства. В прессе тотчас появились статьи, осуждающие Саленко: мол, нет у него чувства патриотизма – ни к "Зениту", ни к городу на Неве. На недавнего любимца болельщиков, радовавшего уверенной игрой и забитыми мячами, повесили ярлык предателя.

Вот что писал тогда ленинградский журналист Юрий Бржежинский: "Олег Саленко сейчас очень нужен "Зениту", и его заявление о переходе не выдерживает никакой критики с точки зрения этики и моральных норм. Можно понять сложности Лобановского: после продажи возрастных игроков за рубеж в его команде образуются бреши, но нам-то, ленинградцам, от этого ничуть не легче".

Не легче было и самому Саленко. Можно представить, какое непростое психологическое испытание пришлось тогда пережить парню и всей его семье.

НЕ ПРОГАДАТЬ С УХОДОМ

Чтобы понять, что двигало молодым футболистом, стоит учитывать атмосферу того "Зенита". Годом ранее команда, в которой чемпионский дух (золотые медали ленинградцы выиграли в 1984-м – В.К.) постепенно стал сходить на "нет", уже боролась за сохранение прописки в высшей лиге, а ее наставник Павел Садырин из-за конфликта с игроками вынужден был уйти. Кадровые изменения на тренерском мостике (у руля команды стали Станислав Завидонов и Лев Бурчалкин), о которых автору этих строк в ту пору писал в письме известный ленинградский статистик футбола Александр Громов, не только нарушили целостность коллектива, но и повлияли на результаты. Уйти из "Зенита" одновременно с Саленко собирался, кстати, еще один нападающий – Сергей Дмитриев. Он даже написал письмо в популярный еженедельник "Футбол-Хоккей", в котором выразил общую позицию со своим коллегой по амплуа.

"Работать под началом таких наставников – это значит согласиться на долю в лучшем случае середнячка, это значит – поставить и крест на моем стремлении к совершенствованию, к взятию новых высот мастерства. Только убедившись, что в сегодняшнем "Зените" мне это не по силам, я, честно, в меру сил доиграв сезон, написал заявление об уходе (этими же мотивами, кстати, объяснил свой уход и Олег Саленко)".

В этом же письме Сергей Дмитриев также привел фрагмент одной публикации из газеты "Ленинградская правда", в которой известный в городе рабочий явно с подачи руководителей "Зенита" обвиняет его и Саленко в торговле своим именем и честью, причем изыскивая выгоды.

Как показало дальнейшее развитие событий, уехав из Ленинграда, Саленко и Дмитриев ничуть не прогадали. Раздираемый внутренними распрями "Зенит" в сезоне-1989 выступил крайне неудачно: по его итогам он занял последнее место и "вылетел" в первую лигу. Оба же нападающих в это время успешно выступали за киевское "Динамо" и московский ЦСКА соответственно.

"ХОЗРАСЧЕТНЫЙ" КОНТРАКТ

Впрочем, не будем забегать далеко вперед. Вернемся к событиям, предшествующим появлению фамилии Саленко в составе "Динамо". Несмотря на проблемы в "Зените", в Ленинграде отпускать футболиста с легким сердцем и не думали. Ему всячески вставляли палки в колеса, поливали грязью в явно необъективных газетных статьях, запугивали долгосрочной дисквалификацией. А когда поняли, что форварда не остановить, запросили несусветную для того времени сумму компенсации – 1 миллион рублей. Хозрасчет, мол…

Однако шел месяц за месяцем, что, казалось, лишь работало в пользу "Динамо". А тем временем всевозможные комиссии в кабинетах футбольной власти СССР в "деле Саленко" никак не могли поставить точку. И это несмотря на тот факт, что сам игрок давно подписал профессиональный контракт с киевским клубом сроком на три года. Дело доходило даже до абсурда, когда опубликованная в печати информация через какое-то время обретала совершенно противоположный вид. В номере еженедельника "Футбол-Хоккей" от 12 марта 1989 года, опубликовавшем заявки всех команд высшей лиги, в списке футболистов киевского "Динамо" фамилия Саленко значилась. Однако спустя всего несколько дней президиум Федерации футбола СССР решение своей же комиссии по поводу новичка "Динамо" не утвердил, отказав тому в переходе.

ВЕРДИКТ ЮРИСТОВ И ЗАВЕРЕНИЯ ЛОБАНОВСКОГО

Работавший в ту пору начальником киевской команды Владимир Веремеев так прокомментировал это решение:

- Оно неожиданное и… необъяснимое. И незаконное. Прежде всего подчеркну, что речь идет о профессиональном футболисте, заключившим контракт с профессиональным клубом. Ни у меня, ни у юристов, с которыми клуб уже проконсультировался, не возникло и тени сомнения в том, что общественная организация не вправе вмешиваться в профессиональные отношения сторон. Во-вторых, и футболист, и клуб соблюли все требования, разработанной Госкомспортом СССР и пока регламентирующей эти отношения "Инструкции о переходах". Все заявления были сделаны гласно и в установленные сроки. Насколько мне известно, у ленинградского клуба по этому поводу претензий ни к нам, ни к Саленко нет. Поэтому юристы квалифицировали решение президиума как нарушение Конституции СССР и прав человека. Его права на свободу и права свободного выбора местожительства и места работы. Нам порекомендовали обратиться в народный суд…

Гол Саленко за Динамо в ворота Спарты в Кубке Чемпионов

Когда один из российских корреспондентов спросил Валерия Лобановского, почему бы хозрасчетному клубу "Динамо" не перечислить компенсацию за Саленко "Зениту", тот уверенно заявил:

- Мы готовы сделать это хоть сейчас, как это принято в мире цивилизованного футбола. Но нам говорят: нет пока такого порядка. Но он будет! С первого апреля, как нам объяснили. Наш представитель сейчас в Ленинграде: узнаем расчетный счет "Зенита" и перечислим требуемую сумму.

ИЗ ЛЕНИНГРАДА В КИЕВ – ВСЕЙ СЕМЬЕЙ

Пока эпопея со скандальным форвардом продолжалась, он находился в расположении "Динамо", проводя ежедневные тренировки в новом коллективе. К тому времени семья Олега Саленко в полном составе переехала в Киев – отец, мать, жена футболиста и его брат, который должен был жениться. Валерий Лобановский позаботился, чтобы им была выделена приличная квартира, помог всем и с трудоустройством.

- Сделал я все честно и открыто – у ленинградцев нет причин обижаться на меня, - заявил тогда Саленко. – Возможно, звучит по-детски, но я с детства "болел" за киевское "Динамо". Это действительно так. Главное же, конечно, это неограниченные перспективы для профессионального роста. Киевский клуб – это окно в футбольную Европу.

Томясь в ожидании справедливого вердикта, сам виновник громкого скандала в советском футболе следовал рекомендациям умудренного жизненным опытом Валерия Лобановского. Тот подсказывал парню, что в случае неутешительного для него поворота событий, в борьбе за свои права припугнуть футбольных чиновников: мол, если в ближайшее время мне не разрешат играть – подам в суд на руководство Госкомспорта СССР.

В итоге все сложилось для Олега Саленко благополучно. Клубы сошлись не на 1 миллионе, а на куда меньшей сумме - в 36 тысяч, и дело со скрипом все же сдвинулось с мертвой точки.

ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА В "ДИНАМО"

Вот только дебют воспитанника ленинградской футбольной школы "Смена" в футболке киевской команды пришелся не на старт чемпионата, как все ожидали, а лишь на третий тур. В его рамках "Динамо" на своем поле принимало днепропетровский "Днепр" и взяло верх с минимальным счетом 1:0. Проведя на поле все игровое время, молодой дебютант неплохо смотрелся в компании с такими известными мастерами, как Чанов, Баль, Кузнецов, Демьяненко, Рац, Михайличенко, Литовченко и Протасов. После этого матча Саленко прочно застолбил за собой место в стартовом составе команды Валерия Лобановского, лишь в разгар сезона пропустив ряд игр. Однако вернувшись в основную обойму "Динамо", он долгое время все никак не мог забить первый в его составе мяч. Моментов-то у форварда хватало, но ворота соперников были словно заколдованные.

"Прорвало" Олега Саленко лишь незадолго до финиша чемпионата - 1 октября, когда он отметился сразу двумя результативными ударами в выездном поединке с донецким "Шахтером" (3:3). Один мяч он забил и в следующем матче, с дальней дистанции послав мяч в "девятку" ворот ереванского "Арарата". Еще в двух голевых эпизодах из трех ассистировал Василию Рацу и Олегу Протасову, что помогло добыть крупную победу (4:1).

В сезоне 1989 года Саленко голами больше не отличался. Видимо, молодому игроку оказалось непросто сразу приспособиться к требованиям Лобановского, к тому же, забивать в том чемпионате было кому – Игорю Беланову, Олегу Протасову, Геннадию Литовченко, Алексею Михайличенко и даже универсалу Владимиру Бессонову, отметившемуся 5 голами. Зато в трех следующих чемпионатах – двух союзных и одном украинском Олег Саленко забивал больше и регулярнее.

Спустя неполный год после распада Советского Союза форвард отправился за рубеж, где решил попробовать легионерского хлеба. Но это уже совсем другая история…