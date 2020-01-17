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Ветеранская сборная Украины сыграет с Турцией и Испанией

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На международном турнире в Грузии

Ветеранская сборная Украины сыграет с Турцией и Испанией
Новина українською

В воскресенье, 19 января, в Батуми состоится четвертый по счету Кубок легенд, посвященный памяти известного футбольного функционера, менеджера УЕФА по работе с национальными ассоциациями Давида Петриашвили.

Первые три розыгрыша проводились в Тбилиси, в этот же раз Федерация футбола Грузии решили встретить гостей в Батуми, в современном дворце спорта.

Недавно Давиду Петриашвили исполнилось бы 50 лет, поэтому понятно желание провести турнир на самом высоком уровне, в одном из самых красивых городов Причерноморья.

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За престижный трофей будут бороться шесть сборных, сформированных из известных футболистов прошлых лет.

Группа А: Украина, Испания, Турция.

Группа В: Грузия, УЕФА, ФИФА.

В рамках группового этапа команды сыграют друг с другом. По две лучшие выйдут в полуфинал, победители которых и определят чемпиона в решающей игре. За каждую из четырех национальных сборных будут выступать лучшие футболисты, которые в разные годы защищали честь своих стран, а за команды ФИФА и УЕФА - представители других стран Европы и мира.

Сборная ветеранов Украины отправится в столицу Грузии под руководством тренера Владимира Лозинского. На поле в сине-желтых футболках выйдут Виталий Рева, Олег Собуцкий, Владислав Ващук, Владимир Езерский, Руслан Ротань, Эдуард Цихмейструк, Виталий Мандзюк, Николай Ищенко, Богдан Шершун, Вячеслав Шевчук, Алексей Белик, Андрей Донец и Андрей Хомин.

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В статье: Грузия сборная Украины среди ветеранов
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Источник:
УАФ

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