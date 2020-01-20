Вместо Зеленского. Ротань увидел, кто из игроков Днепра мог бы стать политиком
Даже на посту главы государства
Экс-капитан днепровского ФК "Днепр" Руслан Ротань ответил на вопрос о том, кто из тогдашней команды мог стать политиком.
Ротань выделил нападающего Евгения Селезнева.
"Чистый депутат - это Селя. Однозначно. Еще немного поправиться, пузо откормить - и все, депутат, - рассуждает Ротань. - Мы это все с ним уже обсуждали. Он все министерства под себя взял бы. Ему стоило бы быть президентом. Расставил всех по местам бы".
Выделил Селезнева капитан "Днепра" и по другому поводу - как игрока с наибольшим лишним весом.
"Извини, Селя, твоя фотография из отпуска все перебила. Но он молодец, если набирал вес, до приезда на сборы или в первые 2 недели приводил себя в порядок", - оправдывает Селезнева Ротань.
Главный Евгений Селезнев и по неожиданностями, в частности, мог опоздать на вылет самолета.
"Мы могли ожидать от него всего и были готовы к этому", - добавляет Ротань.
Среди прочего, себя, Андрея Русола и Евгения Селезнева Ротань выделил как главных кофеманов, а самыми стильными считает Евгения Коноплянку, Виталия Денисова, Дениса Бойко и того же Селезнева.
Среди футбольных качеств наиболее техническими Ротань называет Коноплянку и Жулиано, а самый крутой удар был в Матеуса и Сергея Кравченко.