  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Вместо Зеленского. Ротань увидел, кто из игроков Днепра мог бы стать политиком
В тренде

Вместо Зеленского. Ротань увидел, кто из игроков Днепра мог бы стать политиком

Общие новости
(2 голосов)

Даже на посту главы государства

Вместо Зеленского. Ротань увидел, кто из игроков Днепра мог бы стать политиком
Новина українською

Экс-капитан днепровского ФК "Днепр" Руслан Ротань ответил на вопрос о том, кто из тогдашней команды мог стать политиком.

Ротань выделил нападающего Евгения Селезнева.

"Чистый депутат - это Селя. Однозначно. Еще немного поправиться, пузо откормить - и все, депутат, - рассуждает Ротань. - Мы это все с ним уже обсуждали. Он все министерства под себя взял бы. Ему стоило бы быть президентом. Расставил всех по местам бы".

Выделил Селезнева капитан "Днепра" и по другому поводу - как игрока с наибольшим лишним весом.

"Извини, Селя, твоя фотография из отпуска все перебила. Но он молодец, если набирал вес, до приезда на сборы или в первые 2 недели приводил себя в порядок", - оправдывает Селезнева Ротань.

Читайте такжеДнепр умер? Да здравствует Днепр-1!

Главный Евгений Селезнев и по неожиданностями, в частности, мог опоздать на вылет самолета.

"Мы могли ожидать от него всего и были готовы к этому", - добавляет Ротань.

Среди прочего, себя, Андрея Русола и Евгения Селезнева Ротань выделил как главных кофеманов, а самыми стильными считает Евгения Коноплянку, Виталия Денисова, Дениса Бойко и того же Селезнева.

Среди футбольных качеств наиболее техническими Ротань называет Коноплянку и Жулиано, а самый крутой удар был в Матеуса и Сергея Кравченко.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Руслан Ротань Матеус Сергей Кравченко Евгений Селезне
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Трендець

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...