Ценник Матвиенко и непобедимый Клопп. Главные новости за 23 января. Аудио

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за четверг, 23 января – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на YouTube и Castbox.

"Ливерпуль" обыграл "Вулверхэмптон", вылет "Атлетико" из Кубка Испании от команды из третьей лиги страны, стадион львовских "Карпат" и сколько просит "Шахтер" у "Арсенала" за Николая Матвиенко? Жми Play, чтобы быть в курсе всего.