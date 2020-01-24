Ценник Матвиенко и непобедимый Клопп. Главные новости за 23 января. Аудио
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Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за четверг, 23 января – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на YouTube и Castbox.
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"Ливерпуль" обыграл "Вулверхэмптон", вылет "Атлетико" из Кубка Испании от команды из третьей лиги страны, стадион львовских "Карпат" и сколько просит "Шахтер" у "Арсенала" за Николая Матвиенко? Жми Play, чтобы быть в курсе всего.
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