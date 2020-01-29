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Канал Футбол 3 начнет работу 1 февраля, каналы Футбол 1/2 уйдут из кабельных сетей 15 марта

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(2 голосов)

Медиа Группа Украина запускает новый канал Футбол

Канал Футбол 3 начнет работу 1 февраля, каналы Футбол 1/2 уйдут из кабельных сетей 15 марта
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Телеканал "Футбол 3, запуск которого был анонсирован в конце прошлого года, начнет свое вещание в субботу 1 февраля.

Его запуск нужен из-за того, что на "Футбол 1/2" не помещается весь закупленный контент.

Сообщается, что канал будет доступен в кабельных сетях, ОТТ-платформах, DTH-платформе XTRA TV и на OLL.TV. Канал не будет беплптным, но его цена уже будет включена в стоимость пакета операторов.

А вот каналы "Футбол1/2" с 15 марта перейдут на другую модель дистрибуции и будут доступны по отдельной подписке у партнеров каналов (XTRA TV, OLL.TV, Воля, Киевстар, Vodafone, Уктелеком) по стоимости 109 гривен в месяц.

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В статье: ТК Футбол
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (1)
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ramazan (Донецк-Конотоп)
30.01.2020 в 00:24
я правильно понимаю?у меня кабельное и в оплачиваемом мной пакете было 2 канала Ф1 и Ф2, с 1 февраля добавится ещё Ф3 (без доплаты), но с 15 марта Ф1 и Ф2 уйдут с кабельного и останется только один Ф3 - по нынешней цене за 2 канала ?????????? ведь никакой оператор кабельного не снизит стоимость абонплаты.....АДМИНЫ!!!! Зачем по среди ночи такие новости выкладывать???? лучше бы спать лёг раньше....
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