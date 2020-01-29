Канал Футбол 3 начнет работу 1 февраля, каналы Футбол 1/2 уйдут из кабельных сетей 15 марта
Медиа Группа Украина запускает новый канал Футбол
Телеканал "Футбол 3, запуск которого был анонсирован в конце прошлого года, начнет свое вещание в субботу 1 февраля.
Его запуск нужен из-за того, что на "Футбол 1/2" не помещается весь закупленный контент.
Сообщается, что канал будет доступен в кабельных сетях, ОТТ-платформах, DTH-платформе XTRA TV и на OLL.TV. Канал не будет беплптным, но его цена уже будет включена в стоимость пакета операторов.
А вот каналы "Футбол1/2" с 15 марта перейдут на другую модель дистрибуции и будут доступны по отдельной подписке у партнеров каналов (XTRA TV, OLL.TV, Воля, Киевстар, Vodafone, Уктелеком) по стоимости 109 гривен в месяц.
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Источник:ТК Футбол
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Комментарии (1)
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ramazan (Донецк-Конотоп)
30.01.2020 в 00:24
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