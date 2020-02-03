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Первая красная для Зинченко и дуэль Лунина с Зозулей. Главные новости за 2 февраля. Аудио

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Первая красная для Зинченко и дуэль Лунина с Зозулей. Главные новости за 2 февраля. Аудио
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Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за воскресенье, 2 февраля – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на YouTube и Castbox.

Читайте такжеУдаление Зинченко, победа Лунина над Зозулей, серия Роналду. Главные новости за 2 февраля

Первая красная для Александра Зинченко, дуэль Андрея Лунина с Романом Зозулей, а также две голевых передачи капитана "Барселоны" Лионеля Месси на таланта "сине-гранатовых" Ансу Фати. Рекорды Криштиану Роналду и почему сборная Украины не сыграет на чемпионате мира-2020. Жми на Play, чтобы быть в курсе всего.

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В статье: Роман Зозуля Лионель Месси Криштиану Роналду Барселона Манчестер Сити Александр Зинченко главные новости Андрей Лунин
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