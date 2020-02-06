Новый помощник Шевченко и интерес Вердера к Михайличенко. Главные новости за 5 февраля. Аудио
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Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за среду, 5 февраля – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на YouTube и Castbox.
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Новый помощник в штабе Андрея Николаевича Шевченко, интерес немецкого "Вердера" к Михайличенко, а также много других инфоповодов. Отклонение апелляции киевлян со стороны УАФ, результаты спаррингов "Динамо" и "Шахтера", а также натурализация украинского хавбека "Ференцвароша" Игоря Харатина. Жми на Play, чтобы быть в курсе всего.
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