  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Setanta получила лицензию на второй канал
В тренде

Setanta получила лицензию на второй канал

Общие новости
(1 голосов)

Компания уже получила лицензию

Setanta получила лицензию на второй канал
Новина українською

Сегодня, 13 февраля, Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания включил в перечень иностранных адаптированных каналов новый канал "Setanta Sports +". Об этом сообщила пресс-служба канала на своей странице в Facebook.

Напомним, что в Украине Setanta вещает с 1 августа 2019 года. Канал транслирует матчи АПЛ, Кубка Англии, Кубка Лиги, Чемпионшипа, шотландской Премьер-Лиги, этапы Формулы-1, поединки NHL и NBA, а также турниры UFC.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Setanta
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...