Setanta получила лицензию на второй канал

Сегодня, 13 февраля, Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания включил в перечень иностранных адаптированных каналов новый канал "Setanta Sports +". Об этом сообщила пресс-служба канала на своей странице в Facebook.

Напомним, что в Украине Setanta вещает с 1 августа 2019 года. Канал транслирует матчи АПЛ, Кубка Англии, Кубка Лиги, Чемпионшипа, шотландской Премьер-Лиги, этапы Формулы-1, поединки NHL и NBA, а также турниры UFC.