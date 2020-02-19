Для охраны порядка на матче Лиги Европы полиция задействует 1600 человек
Будет и Нацгвардия
Завтра охрану общественного порядка в Харькове во время матча 1/16 Лиги Европы "Шахтер" - "Бенфика" будут обеспечивать 1200 работников Нацполиции и 400 военнослужащих Нацгвардии.
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Спортивное мероприятие посетят около 25 000 болельщиков.
Напомним, что матч начнется в 19:55 на ОСК "Металлист".
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Источник:Поліція Харківщини
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