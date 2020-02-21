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Победа горняков, трансфер Барсы и травма Бурды. Главные новости за 20 февраля. Аудио

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Победа горняков, трансфер Барсы и травма Бурды. Главные новости за 20 февраля. Аудио
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Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за четверг, 20 февраля – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на YouTube и Castbox.

Читайте такжеШахтер обыграл Бенфику, Барселона подписала нападающего. Главные новости за 20 февраля

Победа "горняков" в матче с португальской "Бенфикой", неоднозначный трансфер каталонской "Барселоны" и травма защитника киевского "Динамо" Никиты Бурды, а также другие новости футбола. По следам успеха "Шахтера", обзор других поединков второго по значимости европейского турнира плюс претензии генеральной прокуратуры Швейцарии к владельцу "Пари Сен-Жермен". Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Лига Европы Барселона Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Нассер Аль-Хелаифи Никита Бурда Мартин Брайтвайт главные новости Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж
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