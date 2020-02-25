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Из 35 до 13 миллионов: как изменилось финансирование футбола Украиной в 2020-м

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Наибольшее падение среди всех видов

Из 35 до 13 миллионов: как изменилось финансирование футбола Украиной в 2020-м
Новина українською

В государственном бюджете на 2020 год по сравнению с предыдущим 2019-м, больше всего врезано финансирование футбола, сообщает Трибуна.

Вместо прошлогодних 35,4 млн грн, в этом году государство потратит на финансирование этого вида спорта 12,7 млн грн.

Упали государственные расходы и на другие популярные в Украине виды спорта - баскетбол (с 61,2 до 46,1 млн грн) и биатлон (с 64,1 до 52,3 млн грн).

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Больше всего средств из государственной казны Украины получит легкая атлетика - 82 млн гривен. Это на 23 млн больше, чем в прошлом году.

Почти в 2 раза увеличилось финансирование художественной гимнастики и плавания - теперь они получили около 41 млн грн. Также существенно увеличилась поддержка спортивной гимнастики - почти на 23 млн грн (всего - 46,8). Больше получит и фристайл - 25,2 против 18,6 млн в прошлом году.

Всего на финансирование спорта выделено 1,464 млрд гривен. Правительство, хотя и не учитывает инфляцию, называет это "рекордной суммой в истории независимой Украины".

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В статье: финансы Алексей Гончарук
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Источник:
Трибуна

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