Официально: Александр Алиев – игрок мини-футбольной киевской команды ФК Днепр

Экс-игрок киевского "Динамо" Александр Алиев официально присоединился к мини-футбольной команде футбольного клуба "Днепр" из столицы Украины. Об этом сообщает пресс-служба "днепрян" у себя на странице в социальной сети Facebook.

Старт второго круга чемпионата Украины по футболу 6х6 стартует через 10 дней – 20 марта. Жеребьевка состоится сегодня, 10 марта, в 19:30.

В рамках своей футбольной карьеры Алиев защищал цвета столичного "Динамо", московского "Локомотива" и "Анжи". На закате выступлений играл за любительские клубы. С 2008 по 2012 год вызывался в сборную Украины.