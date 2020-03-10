Официально: Александр Алиев – игрок мини-футбольной киевской команды ФК Днепр
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Экс-игрок киевского "Динамо" Александр Алиев официально присоединился к мини-футбольной команде футбольного клуба "Днепр" из столицы Украины. Об этом сообщает пресс-служба "днепрян" у себя на странице в социальной сети Facebook.
Старт второго круга чемпионата Украины по футболу 6х6 стартует через 10 дней – 20 марта. Жеребьевка состоится сегодня, 10 марта, в 19:30.
В рамках своей футбольной карьеры Алиев защищал цвета столичного "Динамо", московского "Локомотива" и "Анжи". На закате выступлений играл за любительские клубы. С 2008 по 2012 год вызывался в сборную Украины.
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